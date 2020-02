Phillip Schofield sale del armario en su programa: "Supe que era gay cuando me casé y me he reprimido 27 años"

Phillip Schofield, el veterano presentador de la televisión británica, reconoció su homosexualidad en su programa This Morning de ITV. Fue su propia compañera Holly Willoughby quien le entrevistó en su declaración.

"Sentí que hoy era el gran día", dijo Schofield. Admitió haberse sentido culpable por haber reprimido su sexualidad durante los 27 años que duró su matrimonio con Stephanie Lowe. Durante todo este tiempo, se cuestionaba si podría ser bisexual, hasta que "se dio cuenta y comenzó a aceptar" su homosexualidad. "Me di cuenta de que tenía que ser honesto conmigo mismo".

Su familia y sus hijas, Molly y Ruby, le han apoyado incondicionalmente en su anuncio público. "Han tratado de animarme, de abrazarme con bondad". Reconoció encontrarse en su "momento más doloroso emocionalmente", por el "dolor" y la "molestia" que había causado a su familia. "Pero cuando nos casamos fue un momento alegre y no se me pasó por la cabeza. Fui muy feliz cuando tuvimos a las chicas", confesó a The Sun.

Phillip Schofield, de 57 años, es un exitoso presentador de televisión inglés, que presenta el programa This Morning en ITV desde 2002, y Dancing on Ice. Ha trabajado también para la cadena en programas como All Star Mr & Mrs (2008–2016), The Cube (2009–2015) y 5 Gold Rings (desde 2017 hasta la actualidad). Su carrera periodística empezó en la BBC y Saturday Morning Going Live! en programas infantiles.