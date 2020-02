'Secretos de licuadora', una muestra fotográfica con banda sonora sobre las emociones que se viven al amar

Su autor, Fran de Sousa estará en la inauguración, que tendrá lugar este jueves a las 19.00 horas en la Librería Letras&Vinos de Benimaclet, donde la muestra se podrá visitar hasta el 13 de marzo.

Siendo el tema central el amor, la exposición plantea "una vuelta de tuerca" al relato tradicional y proyecta siete 'micromundos' que retratan "todo menos amor romántico". Así, van desde el amor pasional al puro y virginal, a la convivencia, la soledad, el desamor, la posesión e incluso la desesperación.

En Brasil, país de nacimiento de Fran de Sousa, se utiliza la expresión "secretos de licuadora" al acto de introducir la lengua en la oreja de tu pareja o amante y removerla. "Esta es la sensación que te recorre el cuerpo mientras paseas por la muestra de fotografías", comenta el autor.

De Sousa mantiene el anonimato de los títulos de las obras para "que cada foto te lleve a algún lugar tuyo, propio". Y para contribuir más al mundo sensorial del espectador, cada fotografía va acompañada de una propuesta musical que te envuelve en el mundo de los personajes fotografiados. A través de un código QR, cada imagen conecta con una canción. El visitante podrá descargarlo y escucharla mientras ve la obra.

Para Fran de Sousa es su primera exposición tras años de profesión. "Cuando hago fotos me doy cuenta de que el mundo va más lento, te detienes al momento y tienes la oportunidad de ver que hay micro y macromundos en este mismo mundo". "Parece que vivimos en el mismo mundo y no es verdad, vivimos en mundos paralelos, hay una superposición de mundos que se van cruzando. Y este aspecto de la fotografía es el que siempre me ha fascinado", ha confesado.