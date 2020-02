PP exige a Sánchez "lealtad y defensa" de los productos agrícolas en Europa "como hace Moreno desde la Junta"

En esta línea se ha pronunciado la vicesecretaria de Desarrollo Rural del PP-A, Yolanda Sáez, durante la reunión que miembros del Partido Popular han mantenido con representantes de las cooperativas agrícolas COAG, UPA, Asaja e InfaOliva.

Sáez ha manifestado en un comunicado que, "mientras que a otras comunidades se les pone una alfombra roja, el gobierno de Sánchez asfixia a los agricultores andaluces".

Frente a ello, ha resaltado que "el gobierno de Juanma Moreno ha atendido a los agentes que representan al sector, tanto del olivar como del sector hortofrutícola, siendo el único presidente que ante una crisis de estas características se ha sentado con ellos para escucharlos y poner soluciones".

"Ejemplo de ello son el Plan Itínere, financiado cien por cien por la Junta de Andalucía para invertir 75 millones de euros en caminos rurales entre 2020 y 2021, o la Revolución Verde, que implicará 14 millones de euros para el impulso de la economía circular y seis millones de euros para la restauración de zonas degradadas por el depósito de residuos", ha apuntado Yolanda Sáez.

La dirigente del PP andaluz ha subrayado que los agricultores andaluces "no pueden más, están viendo cómo su trabajo no se ve recompensado, hasta el punto de que no cubren ni los costes de producción, llevando a una situación extrema a miles de familias en toda Andalucía".

"La pasividad del ministro de Agricultura y del presidente del Gobierno han vuelto a hacer que los agricultores se vuelvan a manifestar para pedir soluciones a un problema que es de Estado", ha añadido.

La vicesecretaria de Desarrollo Rural del PP-A ha afirmado que "desde el Partido Popular se muestra apoyo al sector, tanto por la crisis estructural que está sufriendo como por el problema de precios que ya encadena varias campañas seguidas".

En este sentido, ha detallado las medidas adoptadas por el gobierno de la Junta de Andalucía en materia de Agricultura, "como la reducción de los módulos del IRPF, en un 50 por ciento para el sector de frutas y hortalizas, y un cien por cien al olivar; la creación de una mesa de expertos para impulsar la plataforma de comercialización hortofrutícola, con ayudas por valor de 119,5 millones de euros; potenciar los trabajos forestales como motor de empleo en el mundo rural, con una inversión de 200 millones de euros en políticas medioambientales como la plantación de un millón de árboles y plantas en el plazo de dos años en Andalucía; o los 750 millones de euros destinados a instrumentos financieros para el sector del olivar, con préstamos a interés cero y sin exigir garantías ni avales".