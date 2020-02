Fulgencio atribuye su cese a un "cambio político, de equipo y de personas" y anuncia que volverá a la Policía Local

Fulgencio ha subrayado que no deja la Delegación porque "tenga que ocupar ningún otro cargo de gobierno" -"en principio esta no es la perspectiva", ha dicho- y ha anunciado que su intención es reincorporarse el próximo miércoles a la Policía Local de València, cuerpo en el que desempeñaba el puesto de intendente jefe de RR.HH. de la División Central.

Así se ha pronunciado Fulgencio este viernes en atención a los medios momentos antes de asistir al acto institucional por el 150 cumpleaños de la Policía Local de València. "Me siento muy feliz de estar en el 150 aniversario de la Policía Local, que es mi casa, a la que la semana que viene volveré. Ese es mi camino de vuelta, con toda la normalidad", ha manifestado en primer lugar. "No me voy porque vaya a ocupar otro puesto, en un principio me voy porque me sustituye otra persona y ya está", ha zanjado.

Este mismo viernes se ha conocido que el Gobierno cesará a Juan Carlos Fulgencio como delegado en la Comunitat Valenciana, una decisión que el propio Fulgencio comunicó este jueves a su equipo más próximo.

En primer lugar, ha manifestado su "agradecimiento al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro Jose Luis Ábalos por la confianza que en su día depositaron en este delegado del Gobierno para dirigirla durante estos 20 meses".

Fulgencio ha definido este periodo como "20 meses de trabajo muy intensos que se han resuelto con circunstancias muy desfavorables, hemos pasado tres legislaturas, con procesos electorales, varias tormentas horribles, incendios, sucesos luctuosos, un traslado...".

"Han sido unos meses muy complicados que ha sido posible afrontar con la ayuda de todo el equipo que ha estado en la Delegación del conjunto de los funcionarios que integran la Administración General del Estado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Unidad Militar de Emergencias, Policía Nacional, Guardia Civil, funcionarios de los distintos ministerios... Sería agotador poder exponer todo eso, pero bueno, me siento muy satisfecho de este periodo", ha abundado.

SITUADO A LA COMUNITAT "EN EL MAPA"

Asimismo, ha puesto en valor que durante su tiempo al frente de la Delegación del Gobierno han "situado a la Comunitat Valenciana en el mapa de cara a Madrid" y, en este sentido, ha enfatizado: "Recordarán ustedes que hace 20 meses no venían los ministros, teníamos verdaderos problemas para atender a los ministros algunos días, porque vienen un poco de forma incluso atropellada y hay veces que hay que atender a dos o tres a la vez y esta ha sido la faena".

También ha afirmado que ha intentado "tener una relación con las instituciones", así como las puertas de la Delegación "abiertas" y, a este respecto, ha dicho sentirse "plenamente satisfecho". De este modo, considera que su cese se debe a "una decisión de cambio político, de cambio de personas, que entra dentro de la normalidad de la política".

Preguntado por los motivos de su destitución en el cargo, Fulgencio ha dicho desconocerlos, dado que no se le ha trasladado. "No se me ha comunicado. Entiendo que hay un cambio de equipo, un cambio de personas. Se debe entender. Esto es una mera suposición, que es otra la persona que tiene que estar al frente y, por tanto, se toma esa decisión. Nada ha pasado. Entra dentro de la normalidad democrática", ha insistido.

Por otra parte, ha señalado que el próximo miércoles -está previsto que su cese se haga oficial en el Consejo de Ministros del martes- procederá a reintegrarse "a esta que es mi casa", en referencia a la Policía LocaL, y "con absoluta normalidad".

Además, ha hecho notar que va a continuar "con el proyecto político": "Como he estado siempre, con el mismo entusiasmo, convencido de que lo importante son los proyectos y no las personas que desempeñamos en cada momento los proyectos porque, si no, estaríamos engañando a los ciudadanos".

"Los partidos políticos se presentan a las elecciones con un determinado programa político. Ese programa político se tiene que desarrollar a través de la acción de gobierno, que es lo que hemos hecho a través de la Delegación de Gobierno y, quiénes estén al frente, pues es importante, pero desde luego es un tanto secundario", ha desarrollado.