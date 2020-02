Pablo Motos llama "Agustín González" a Agustín Jiménez y este responde: "Un honor"

El hormiguero cerró la semana con una sonrisa en la boca gracias a la visita este jueves de dos cómicos como Agustín Jiménez y Jon Plazaola, que presentaron su nueva obra, la comedia Que nadie se mueva, que se representa en el Teatro Luchana de Madrid.

Pablo Motos le comentó a Jiménez: "Desde que te conozco eres famoso, pero parece que hay un problema contigo". El actor le respondió entre risas que "parece que no cuaja el nombre".

"Se me confunde bastante, es más, al principio del programa me has llamado Agustín González, pero lo vamos a dejar así porque no es culpa tuya, es culpa de otra cosa", le dijo el actor al presentador mientras las hormigas ratificaban lo que acababa de decir: "Es verdad".

Motos pidió que volvieran a poner el principio del programa para ver su error al presentar a su invitado. "En un honor que me hayas llamado así", afirmó Jiménez mientras imitaba al fallecido actor Agustín González. "En el programa de Buenafuente me llamaron Ignacio Jiménez. No cuaja mi nombre", añadió.

Hoy ha venido a divertirse Agustín González #JonAgustínEHpic.twitter.com/GLiGjkErLO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 6, 2020

El cómico comentó que "he creado una miniserie de internet que se llama Famoso de mierda donde me hago vídeos con los fans mientras nos hacemos una foto y les pregunto cómo me llamo". A continuación, mostraron las imágenes donde se podía ver a varios de sus seguidores que se querían hacer fotos con él, pero que luego no acertaban a decir correctamente su nombre.