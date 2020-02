La Generalitat constitueix la taula d'experts per a abordar el finançament de les universitats

La consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, ha presidit aquest dijous la constitució de la taula d'experts de reconegut prestigi que elaborarà una proposta per a un finançament de les universitats públiques valencianes de caràcter plurianual, sostenible i amb criteris objectius.

"La constitució d'aquesta taula és un pas necessari i decisiu per a poder avançar i configurar un nou pla de finançament que de les universitats valencianes porten temps reivindicant de manera justa per a poder portar endavant els seus projectes, investigacions i el seu dia a dia de manera estable", ha dit la consellera, per mitjà d'un comunicat.

En aquest sentit, ha indicat que els experts tindran reunions periòdiques de treball per a poder elevar les seues conclusions, que "en tot cas seran sempre consensuades amb les universitats valencianes".

La taula s'ha constituït a Alacant i compta entre els seus membres amb Francisco Toledo, exrector de la Universitat Jaume I i president de l'Autoritat Portuària de Castelló; José Antonio Pérez, exgerent de la Universitat Politècnica de València i Alt Comissionat per al Finançament de la Comunitat Valenciana; i Javier Andrés, catedràtic del Departament d'Anàlisi Econòmica, Universitat de València.

També formen part del grup d'experts Andrés Pedreño, exrector de la Universitat d'Alacant i president d'AlicanTEC; Juana Gallar, catedràtica de Fisiologia de la Universitat UMH; i Matilde Fernández Blanco, catedràtica d'Economia Financera i vicerectora de la Universitat de València.

A més, componen la taula Jordi Caballé, catedràtic d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona; Antonio Cabrales, catedràtic d'Economia en l'University College London; José Marín, catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Carlos III de Madrid i assessor de l'Airef, Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal.

Aquest grup de treball compta també amb la secretària autonòmica d'Universitats i Recerca, Carmen Bevià, la directora general d'Universitats, Pilar Ezpeleta; la directora general de Pressupostos, Eva Martínez; i el director general de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera, Juan Salvador Pérez Ballester.

Durant la trobada, Carolina Pascual ha agraït a tots els membres la seua col·laboració per a l'elaboració d'una proposta de millora del sistema actual de finançament.