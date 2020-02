Risto Mejide cuenta en Instagram los motivos por los que se lesionó jugando al pádel

No hay mal que por bien no venga… O eso cree Risto Mejide. El publicista, que se convertía en noticia el pasado fin de semana tras sufrir un accidente jugando al pádel, ha llegado a esta conclusión en una serie de stories que, seguramente, han encantado a su más de un millón de seguidores. Y es que el presentador de Todo es mentira ha querido utilizar Instagram, no solo para dar el último parte de su estado de salud, también para dar a una lección a todos aquellos que, como él antes de acabar con el pie escayolado, ven el calentamiento antes de hacer deporte como una cosa "de pringados".

Mejide ha comenzado asegurando que "siempre hay un aprendizaje después de una caída". "No volveré a hacer ningún ejercicio sin calentar", ha compartido con los usuarios a modo de moraleja. "Yo antes decía: ‘mira este flipao calentando, se cree que va a ir a las olimpiadas’. Y no, realmente es muy importante calentar los músculos antes de hacer cualquier tipo de ejercicio. Ya sé que lo sabíais, pero por si a alguien se le olvida como a mí, que lo tengáis muy en cuenta", ha advertido.

Rumbo a la recuperación

Cabe destacar que antes de hablar sobre la importancia de calentar el cuerpo antes de practicar cualquier ejercicio, el publicista ha querido tranquilizar a todos aquellos que, durante estos días, le están enviando mensajes de ánimo. "Día cuatro de mi recuperación. Ya es en el exterior, ya he podido caminar", ha comenzado explicando, para añadir que el progreso –con ayuda de duras sesiones de fisioterapia– está siendo "maravilloso".

Además de los agradecimientos públicos que ya ha hecho a todo el personal sanitario que le ha tratado durante estos días, Risto Mejide también ha sacado tiempo para dedicar unas bonitas palabras a su esposa Laura Escanes, quien le ha acompañado en todo el proceso. "El amor de verdad, sin ñoñerías ni patrañas, se demuestra en 3 momentos: en la enfermedad, en el error y en el perdón. Y tú, amor mío, ya te has sacado un master en las tres", le ha escrito en Instagram