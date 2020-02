Two Door Cinema Club y Tom Walker se suman al cartel del FIB

El festival ha anunciado este jueves en redes sociales el segundo avance del cartel, que incluye además al rapero Aitch, el DJ alemán Boys Noize, las bandas de rock alternativo estadounidense The Neighbourhood y Local Native, los irlandeses The Academic, el valenciano Amatria y los madrileños The Parrots.

Los abonos se podrán conseguir a 65€ + gastos sólo hasta este domingo 9 de febrero a través de la web oficial. Los fibers que quieran acceder al camping deberán adquirir un ticket independiente por 25€ + gastos (tanto Campfest como Villacamp).

Estas nuevas confirmaciones se suman a los nombres que ya incluía el cartel, entre los que se incluían nombres como Khalid, Foals, The Lumineers, Martin Garrix o Liam Gallagher

El FIB 2020 contará con artistas internacionales como Khalid, Vampire Weekend, Armin Van Buuren, The Kooks, Rita Ora, Martin Garrix, Crystal Fighters, The Libertines, Don Diablo, Foals, The Lumineers, Steve Aoki, Kaiser Chiefs, The Hives o Digitalism; grupos nacionales como Manel, León Benavente, La Habitación Roja, Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, Los Planetas + Niño de Elche presentan Fuerza Nueva; Sidonie o Viva Suecia y propuestas emergentes como Cariño o Meduza.