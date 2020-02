Expertos dudan de que haya diputados con un desconocimiento "real" del asturiano, pero avalen la reforma del reglamento

Así lo han señalado los expertos que han intervenido este jueves en la comparecencia informativa para reformar el reglamento de la Junta General. En la comisión han intervenido el presidente de la Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño; el ex diputado Xuan Xosé Sánchez Vicente; el historiador Faustino Zapico; el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, Francisco Bastida Freijedo; y el Catedrático de Derecho Administrativo, Alejandro Huergo Lora.

El reglamento vigente de la Junta indica que "en el marco de lo que establece el Estatuto de Autonomía y, en su caso, la legislación que lo desarrolle, los diputados podrán utilizar el bable en el ejercicio de su funciones parlamentarias". La iniciativa de IU-IX que apoyan PSOE y Podemos propone que "en el marco de lo que establece el Estatuto de Autonomía y, en su caso, la legislación que lo desarrolle, tanto los diputados en el ejercicio de su funciones parlamentarias como cualquiera otra persona que comparezca ante la Cámara podrán utilizar el bable/asturiano".

En la Comisión de este jueves se recordaron los casos de la diputada del PP Gloria García y del portavoz de Vox Ignacio Blanco -este grupo no ha participado en la Comisión-. La primera leyó un texto de Berta Piñán en el acto institucional de la Selmana de les Lletres Asturianes del 2018, pero un año después pidió el amparo de la Mesa de la Cámara porque decía que no entendía a la consejera de Cultura, Berta Piñán, al hablar en asturiano.

Por otro lado, en el caso del diputado de Vox han recordado que también protestó por que Piñán hablara en asturiano, pero que la situación no se repite cuando lo hace otro diputado. Mismamente, han indicado que Blanco ironizó con una intervención del diputado de Podemos Rafael Palacios porque entendió todo su discurso "menos dos palabras".

Por eso, el catedrático Franciso Bastida ha calificado de "contrasentido" que haya diputados que unas veces digan que el asturiano es un "castellano mal hablado" y otras aleguen no entenderlo, por lo que ha propuesto que la Mesa de la Cámara sea la que constate la "incomprensión real o ficticia" de un diputado hacia esta lengua.

En ese sentido, Bastida ha indicado que permitir el uso de esta lengua por cualquier persona es una "cuestión de libertad de expresión" y un derecho recogido en la Ley de Uso que no puede chocar con la garantía de la función parlamentaria. Así, ha afirmado que usar el asturiano en la Cámara puede entenderse como una reivindicación política, pero que los diputados que pretenden impedir su uso "también están haciendo política" a través del "obstruccionismo parlamentario".

Por otro lado, el presidente de la Academia de la Llingua, Xosé Antón González Riaño, ha calificado de "muy conveniente" la propuesta de reforma del reglamento para facilitar el uso del asturiano en un espacio simbólico "muy importante" como el institucional, donde ve que ha habido menos avances en estos años. En ese sentido, ha recordado que el asturiano "es un patrimonio de todos y no tiene ideología", por lo que su uso en la Junta General permite "que se use con libertad para expresar diferentes opciones políticas".

El ex diputado Sánchez Vicente ha afirmado de que en estos momentos existe una "campaña de persecución" de los asturhablantes con "epicentro en esta Cámara". "Este no tiene que ver con la reforma del reglamento, tiene que ver con la persecución del asturiano, porque aquí nadie está hablando de la oficialidad, hablamos de tolerancia", ha explicado.

Además, ha dicho que el impedimento a la consejera de Cultura para usar el asturiano en la Junta General representa "la negación de los derechos de los asturianos y de la legislación lingüística vigente", además de un "retroceso democrático y de convivencia". Por otro lado, ha recordado que el PP llegó a proponer al PSOE la oficialidad en los años noventa. "Estamos hablando de negocio y de votos, cuando interesa sabemos y cuando no no sabemos", ha sentenciado Sánchez Vicente en referencia a los diputados que afirman no entender el asturiano.

Por otro lado, el historiador Faustino Zapico ha culpado de la situación a la "ambigüedad permanente" que vive este idioma ante "una Ley de Uso que no un se desarrolla". Además, ha acusado a los diputados que dicen desconocer el asturiano de usar un "argumento controvertido difícil de creer" al ser esta lengua un idioma romance que no un genera problemas de inteligibilidad. "Tiene que haber la voluntad de entender", ha explicado, para acusar de "mala fe" el impedir a alguien hablar en asturiano.

UNIDAD DE TRADUCCIÓN

Para finalizar, el catedrático Alejandro Huergo Lora ha indicado también que sin oficialidad las medidas a tomar estarán "en una ambigüedad evidente" y que es un debate que puede cerrar la propia Junta General a través del Estatuto y de la legislación que lo desarrolla "y no esconder problemas como hizo hasta ahora". Además, alertó de que si finalmente se aprueba la reforma del reglamento puede seguir existiendo el mismo problema si algún diputado vuelve a alegar desconocimiento del asturiano, por lo que ha propuesto que la Cámara cuente con una unidad de traducción.

Sin embargo, el resto de comparecientes han rechzado esta propuesta mencionando la facilidad que tienen los asturianos monolingües en castellano para entender el asturiano. El mismo presidente de la Academia, González Riaño, ha querido escenificar la situación con Faustino Zapico en un momento de la Comisión, hablando el primero en asturiano y el segundo traduciendo al castellano.

Con todo, la situación no ha gustado a la portavoz de Ciudadanos Laura Pérezz Macho, que ha acusado a los comparecientes de organizar "un club de la comedia". Las palabras de Macho han generado la respuesta de Rafael Palacios que ha pedido amparo a la presidencia por la interrupción. "Nada más faltaba que ahora usted calificara las intervenciones de los comparecientes", ha dicho indignado Palacios.

En ese sentido, el diputado de Podemos ha pedido a PSOE, IU-IX y Foro "abrir ya la reforma del Estatuto para aprobar la oficialidad "y no perder el tiempo con estos debates ficticios". Entretanto, la diputada de Ciudadanos ha acusado a los comparecientes de "victimismo" y de "faltar al respeto" de los juristas de la Junta General. Mismamente, ha llegado a acusar a Bastida de pretender una "neurociencia" para saber quien puede entender el asturiano y quien no.