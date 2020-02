Andrea rompe su silencio y se defiende de las críticas por su actitud en 'La isla de las tentaciones'

Andrea, otra de las concursantes que más está dando de qué hablar junto a Estefanía en su paso por La isla de las tentaciones, ha roto su silencio tras las críticas que lleva recibiendo las últimas semanas.

Si affaire con Óscar y, en consecuencia, su infidelidad a Ismael, su pareja desde hace unos meses, ha sido analizada y muy cuestionada por el público.

Además, ella fue la primera en cruzar el límite y mantener relaciones sexuales con el soltero prácticamente en las narices de Ismael y no por ello tenía ningún tipo de remordimiento.

"Yo soy una princesa pero en la cama me quito la corona y me vuelvo loca. Con Óscar estoy encantadísima, si ya me gustaba lo que había visto, lo que no podía ver me gusta más todavía", llegó a reconocer.

Todo ello ha traído como consecuencia fuertes críticas hacia Andrea, que ahora decide dar la cara y contar su opinión.

"Si me conocieran de verdad más de uno se sorprendería de lo alejadas que están de la realidad todas esas cosas que se están diciendo de mí. Me quedo con lo positivo, que la opinión de la gente que si me conoce es buena y con todos los mensajitos de apoyo que estoy recibiendo que también son muchos. Os quiero", ha dicho a sus seguidores en Instagram.