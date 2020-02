Terelu se enfada por un comentario de Emma García: "Venía tan contenta... No me esperaba ese tono"

Terelu Campos ha vivido un tenso momento este sábado en el programa Viva la vida, que conduce Emma García. La colaboradora de Telecinco acudió al programa para dar una gran noticia, pero un comentario de la presentadora mientras se encontraba en la sala de maquillaje hizo que se desmoronara.

"¿Cómo puedo llevar tantos años haciendo y participando en programas y ser tan ingenua?", se preguntaba tras sentarse en el plató con Emma García, que le ha pedido que explicase lo sucedido.

"No me esperaba ese tono, determinados comentarios", ha manifestado Terelu, algo molesta. El motivo de su enfado está relacionado con la visita de su madre, María Teresa Campos, al programa Sábado Deluxe, que presenta Jorge Javier Vázquez.

Todo ocurrió momentos antes del programa, cuando Terelu estaba en la sala de maquillaje y escuchó decir a Emma García que María Teresa Campos no venía a Viva la vidaporque no le pagaban.

La presentadora ha corroborado la afirmación hecha por Terelu y a ofrecido más detalles al respecto: "Cuando hablábamos el fin de semana pasado, me dijiste que Teresa iba a venir aquí. Yo me puse súper contenta, porque tengo muchísimas ganas de hacerle una entrevista, que no he tenido ocasión en todos estos años".

Sin embargo, María Teresa Campos se decantó finalmente por acudir a Sábado Deluxe, lo que provocó el comentario de Emma García: "Supongo que se ha ido a Sálvame Deluxe porque allí le han pagado una buena cantidad de dinero". Según García, su afirmación venía "desde la sinceridad" y no entendía por qué le había molestado a Terelu esa frase.

"Para un día que venía contenta... No sé si entendéis que estoy hasta el moño de estar todo el día con la manguera apagando fuegos. Estoy cansada, Emma. Yo no soy de piedra y no tengo respuesta para todo", le ha respondido.

Terelu se ha hundido cuando Emma García ha comentado que María Teresa Campos no habla en ‘Viva la vida’ porque no cobrará por ello #VivaLaVida267https://t.co/dZiDPr4Nrt — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) February 1, 2020

Sobre la entrevista de Jorge Javier a María Teresa Campos en Sábado Deluxe, Terelu ha defendido que ambos guardan una "relación estrechísima, yo sé que Teresa y Jorge hablan todas las semanas", y además "le pagan" en el Deluxe.

No obstante, según Terelu, el comentario de Emma García también le sentó mal a María Teresa Campos: "Está enfadadísima (...). Esas palabras le han hecho mucho daño y ha estado a punto de cancelar la entrevista", ha afirmado.

Finalmente, la tensa situación ha tenido un desenlace feliz con una reconciliación entre Emma García y María Teresa Campos a su llegada a los estudios de Telecinco.