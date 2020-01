Fuset afronta con la "conciencia tranquila" y "confianza" el juicio por el accidente mortal de Viveros

Así se ha manifestado durante la inauguración de la Exposición del Ninot 2020 este viernes, después de que la sección cuarta de la Audiencia Provincial haya rechazado todos los recursos contra el auto de procesamiento del edil por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la seguridad de los trabajadores.

El edil no ha querido "entrar a valorar las peticiones de la oposición" sobre su dimisión. "Ya pidieron mi dimisión cuando llevaba dos meses siendo concejal y la han pedido también en reiteradas ocasiones, no es ninguna novedad", ha comentado.

Fuset ha indicado que quiere "ser respetuoso con la Justicia" y "prudente", al tiempo que ha afirmado que está "en la misma situación que en la que estaba". "Evidentemente, no es un plato de buen gusto, pero estábamos preparados porque era estadísticamente previsible que esto pudiera pasar y más tratándose de un caso de esta complejidad", ha señalado.

El edil ha explicado que no hará "excesivas declaraciones" al respecto y ha incidido en que "la fiscalía especialista en siniestralidad laboral se adhirió" a su recurso. "Obviamente no es un plato de gusto pero tengo la confianza plena de que esto llegará a buen puerto, como no puede ser de otra manera", ha reiterado.

Además, ha asegurado que tiene "la conciencia tranquila" y ha explicado que dentro de su partido ha "hablado con quien tenía que hablar y está todo claro". "Quiero afrontarlo con la máxima responsabilidad y serenidad sobre todo", ha añadido. Asimismo, ha invitado a hacer una "reflexión en la política".

"Creo que me tengo que morder la lengua", ha señalado, antes de indicar que le "gustaría poder explicar muchas más cosas de las que debería" y que es "consciente" de que como personaje público "hay un cierto juicio paralelo", pero tiene que "esperar el momento para decir aquello que considere oportuno en el momento en el que toque".

En este sentido, ha declarado que "hay que ser responsable y confiar en la justicia y esperar al momento oportuno para explicar las cosas"."La conciencia la tengo tranquila, he obrado siempre dentro de la propia ley y he respetado todos los protocolos que se marcaban", ha afirmado.