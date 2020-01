Fernández (PP) cree las elecciones en Cataluña "se decidirán en una de esas reuniones semiclandestinas de Waterloo"

20M EP

El presidente del PP de Cataluña, Alejando Fernández, ha afirmado está tarde, sobre la posibilidad inmediata de convocatoria de elecciones en Cataluña, que "es probable que Torra no lo sepa a estas horas", porque "seguramente se decida en alguna de esas reuniones semiclandestinas de Waterloo, porque no solo han vaciado el Parlament de contenido y de prestigio, sino que no se legisla, ni se decide sobre nada sustancial para el bienestar de los catalanes".