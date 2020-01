ARAG-ASAJA apoyará al Consejo Regulador en la defensa de la Denominación de Origen Calificada Rioja

Pérez ha expresado su "sorpresa y su absoluto desacuerdo" con el proceso para la creación de una nueva denominación de origen protegida en Álava ya que "o se está con Rioja o se está fuera de Rioja, puesto que en la misma región, sobre un mismo tipo de vino, no caben denominaciones de origen distintas".

Por este motivo, ha trasladado al presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, Fernando Salamero, que cuenta con el respaldo de toda la organización agraria de ARAG-ASAJA en utilizar todos los instrumentos y medios políticos y legales, para defender el patrimonio de todos los viticultores.

Asimismo, Pérez ha reclamado "cordura y sensatez" para que la Denominación de Origen Calificada Rioja no sea utilizada políticamente para negociar otras cuestiones ajenas al sector vitivinícola. "De este sector en La Rioja viven familias, bodegas, empresas y no vamos a consentir que el mercadeo político sirva para perjudicar los intereses de Rioja en general y de los viticultores de las tres zonas en particular".