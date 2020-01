Tu horóscopo diario: lunes 27 de enero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 27 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Guarda hoy tus opiniones en un tema que es sensible o puede suscitar controversia con amigos porque no estéis en la misma onda. No merece la pena, no te quepa la menor duda de que es más importante lo que une que lo que os separa.

Tauro

No puedes esperar que un negocio que tienes entre manos se mueva si no lo impulsas hoy de alguna manera. La pasividad no es una opción, así que coge el teléfono o visita a alguien que tiene poder o influencia. Puedes moverte mejor de lo que crees.

Géminis

Cada vez que no haces lo que realmente merece alguien de tu familia, te alejas cada vez más de ella. Eso no es nada que te favorezca, incluso si piensas que es lo justo, porque no lo es. Piénsalo despacio y deja los rencores de lado o no tendrás calma interior.

Cáncer

Quizá estés lejos de tu casa o de tus raíces, pero sabes aprovechar muy bien tus oportunidades para conocer otras culturas u otras personas que te enseñarán una nueva manera de observar la realidad. Eso te va a proporcionar mucha sabiduría.

Leo

Arrancar en el trabajo te costará bastante hoy porque vienes de un fin de semana en el que lo has pasado muy bien y has aireado tus ideas y tu mente con muchas cosas nuevas y especiales. Sacarás fuerzas para trabajar y lo harás finalmente de buena gana y con sonrisas.

Virgo

Necesitarás un tiempo para acostumbrarte a una nueva situación personal que te resulta un poco dura de momento, y es lógico, pero que poco a poco te será más fácil sobrellevar. Busca el lado positivo de todo, porque quizá es una manera de aprender y evolucionar.

Libra

Si hoy te planteas un cambio rápido en algo doméstico, ten cuidado para no gastar más dinero de lo debido por elegir las cosas precipitadamente y sin consultar mucho más que lo primero que veas. Ojo con lo que supones es barato, porque a veces es caro.

Escorpio

Te puedes permitir darte un poco de descanso hoy y lo mejor para eso es que te organices la jornada con el mayor orden posible. Atiende solo a lo prioritario, y deja de lado lo que puedas hacer otro día. No todo tiene tanta urgencia y debes saber lo que la tiene y lo que no.

Sagitario

No corras riesgos en cuestiones económicas o de negocios. Si tienes una oferta especial de algo o te tientas con lo que parece una ganga, no te fíes demasiado. En esta ocasión es mejor no lanzarse. Precipitarse puede llevarte a cometer un error.

Capricornio

Hoy no te encontrarás con tu mejor “yo” porque hay un asunto profesional que se tuerce y que no sabes cómo resolver en este momento. Las circunstancias no te favorecen, ten calma. Dentro de poco se puede abrir otra puerta.

Acuario

Por mucho que te empeñes, no tendrás lo mismo que hace un tiempo en el trabajo. Pero eso no significa que te vengas abajo y no sepas qué hacer. Es una racha que comenzará a pasar cuando te centres y empieces a plantearte un cambio de objetivos.

Piscis

No debes tirar la toalla si has empezado a practicar un deporte o un ejercicio y no ves resultados inmediatos. Todo lleva su tiempo y la constancia en esto es lo que más te interesa, por mucho que te cueste. En cualquier caso, lo que hagas favorece tu salud.