Tu horóscopo diario: sábado 25 de enero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 25 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Quizá te acuerdas mucho de una persona que antes estaba en tu vida y que ahora ha desparecido porque no trabaja ya contigo o por cualquier otro motivo o circunstancia. Quizá habías sobrevalorado esa amistad y no merecía tanto la pena.

Tauro

Hoy te sentirás más en calma, con las ideas y, sobre todo, los sentimientos mucho más sosegados y positivos. Aunque han pasado pocos días desde el comienzo del año, vas a hacer un pequeño recuento de este arranque y de lo que has hecho en él.

Géminis

Te gustará hoy apostar por tu imagen, quizá cambiarla o por lo menos variar en algún aspecto. Esto mejorará tu ego y tu autoestima porque te lo van a decir los que tienes a tu alrededor y te sentirás bien, con mucha inspiración para las relaciones públicas

Cáncer

Cederás con los amigos y no te importará acudir a un espectáculo o a algún lugar de ocio que no te apetece mucho, pero sabes que debes hacerlo porque ellos están dispuestos a hacer muchas cosas por ti y te lo han demostrado en muchas ocasiones.

Leo

No dejes de mantener tus sueños en alza, porque eso te hará moverte a lugares mentales e incluso físicos donde nadie ha llegado antes y que te impulsarán a conseguir grandes cosas si sabes aplicarlo a la realidad. No dejes de escuchar tu corazón ahora.

Virgo

Crees que has llegado al fondo de un asunto con tu pareja, pero puede que se te esté escapando algo bastante importante. Si hace poco que estás con ella, te darás cuenta de que hay territorios de su personalidad a los que no has llegado todavía. Paciencia.

Libra

Casi no darás crédito a lo que hoy verás por las redes sociales y eso es bueno porque no debes perder tu capacidad de cuestionar todo lo que leas o veas. Si es algo referente a alguien cercano, no dudes en preguntarle cara a cara. Averiguarás la verdad.

Escorpio

Hoy estás de mucho mejor humor porque has sabido dejar aparcado mentalmente un recuerdo poco agradable. Tu presente es mucho mejor y eso es lo que tienes que vivir. También tendrás hoy que arreglar algunos asuntos domésticos sin importancia.

Sagitario

No te centres en lo más obvio y busca más allá para encontrar algo importante en tu entorno o en tu familia. Hay alguien que pronto te va a dar una sorpresa con un cambio brusco de vida. Pero no será una mala noticia aunque puede que altere tus planes.

Capricornio

No dejes que nadie te haga un trabajo o una labor doméstica que debes hacer tu porque has llegado a un acuerdo en la convivencia para hacerlo. Es importante que asumas tus responsabilidades para que todo funcione adecuadamente.

Acuario

Día bastante ligero, tranquilo en el que el deporte o cualquier actividad física te va a traer muy buenos ratos y le sentará muy bien a tu organismo. Hazlo con toda la tranquilidad del mundo ya que va a ser algo que te sentará muy bien mentalmente.

Piscis

Hoy te darás cuenta, a raíz de una conversación con alguien cercano, como un vecino, que quizá tengas que cambiar algunas cosas en lo doméstico para sentir más comodidad y seguridad a tu alrededor y eso te lo va a agradecer mucho alguien a quien quieres.