Anne, de 'OT 2020', desvela que sufrió un episodio de acoso sexual con 14 años

Anne Lukin, una de las concursantes de Operación Triunfo 2020, ha compartido con sus compañeros uno de los episodios más desagradables de su vida: sufrió un caso de acoso sexual cuando tenía 14 años.

La joven de 18 años ha explicado que sucedió un día cuando se dirigía a su academia de estudios tal y como hacía habitualmente. Sin embargo, ese día fue diferente porque un hombre la estaba siguiendo.

"Me estaba todo el rato mirando. De repente se bajó de la bici, se puso delante de mí y se sacó la polla", le ha explicado la navarra al resto de triunfitos. "Me quedé súper en shock, no sabía qué hacer", así que decidió caminar más rápido para llegar cuanto antes a la academia.

"Miraba a los lados y no había nadie", ha contado. Según su relato, el chico continuó persiguiéndola con la bici y volvió a bajarse: "Volvió a sacarse la polla y empezó a masturbarse delante de mí. Estaba en shock y corrí hacia la academia", ha recordado.

Una vez dentro del centro de enseñanza, la concursante le comunicó lo ocurrido a sus profesoras, que inmediatamente se pusieron en contacto con la policía. Estos le pidieron una descripción del acosador "para proteger a otras personas a las que pudiera acosar", pero Anne "no me acordaba ni de su cara y mi descripción fue una mierda" porque "estaba en shock".

"A la semana siguiente unos policías vinieron a mi casa con caras de tíos que podían ser y no supe reconocerlo", ha lamentado visiblemente afectada la chica.

Tras desvelar este repugnante incidente, Anne ha hecho hincapié en que "la clave está en la educación desde pequeños, que no haya educación sexual hace que los niños busquen información por su cuenta y lo único que encuentran es porno".