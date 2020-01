AMPL El fiscal mantiene la petición de seis años de prisión para Pernía

Sin embargo, el Ministerio público ha rebajado a un año y seis meses de cárcel, en lugar de los tres años que solicitaba inicialmente, la petición de cárcel para los agentes Iñaki Urquijo y Juan Vergara, que han mostrado su conformidad.

A esta rebaja se han adherido las tres acusaciones particulares, que ejercen el Racing, la Asociación de Exjugadores y la Asociación Unificada de Pequeños Accionistas (AUPA) del club, que han mantenido las penas para Pernía por apropiación indebida y administración desleal continuada.

Así lo han dado a conocer durante la última sesión del juicio que se ha celebrado desde el pasado 13 de enero en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, que ha quedado visto para sentencia sin que Pernía haya hecho uso de su derecho a la última palabra.

El expresidente del club está acusado de apropiación indebida en relación a la escuela de fútbol Racing Primavera en Brasil, y de un presunto delito continuado de administración desleal por la compra de un coche de lujo con cargo al club para uso exclusivo y por la indemnización de 100.000 euros a José Campos (Galería Culturas) por despido o rescisión contractual.

"POLÍTICA EXPANSIONISTA"

El fiscal, Carlos Rodríguez, ha reprochado a Pernía que ante la delicada situación en que se encontraba el club, "optó por una huida hacia adelante", con una "política expansionista" que "multiplicó el gasto en todos los conceptos" y llevó al club al concurso de acreedores y al "borde de la desaparición".

En ese contexto, la Fiscalía y las acusaciones particulares coinciden en que Pernía usó el proyecto de la escuela de fútbol en Brasil como "un mecanismo para apoderarse de efectivo del Racing, sin ningún tipo de retorno para el club y muchos gastos". "Un instrumento para el desvío de dinero" que, junto contra otra "multiplicidad de hechos" que catalogan como administración desleal, redundaron en la declaración del concurso.

El fiscal ha destacado que unos meses después de la adquisición por Pernía de un coche de alta gama -un Audi S8- de más de 80.000 euros para uso exclusivo, se declara el concurso de acreedores y los jugadores se niegan a salir al campo a jugar. Las acusaciones han coincidido en que el vehículo era "totalmente innecesario", máxime en la situación en la que ya se encontraba el club, "de insolvencia absoluta", ha puntualizado el abogado de AUPA, Pablo Mora.

Sobre la indemnización de 100.000 euros a José Campos por la rescisión de un contrato verbal, han denunciado que es "una cantidad desorbitada" que también redundó en perjuicio del Racing, además de "totalmente indebida" teniendo en cuenta que José Campos ha declarado en el juicio que "fue él quien se fue".

"No había ley en el Racing. Pernía hacía y deshacía a su antojo y para su beneficio", ha afirmado en su informe final el abogado del Racing, Javier Noriega, quien ha pedido a la sala, presidida por la magistrada Paz Aldecoa, que no tenga en cuenta ningún documento aportado por el club antes de la junta de enero de 2014 que cesó a Angel Lavín ('Harry'), "amigo íntimo" de Pernía que "le puso de presidente", y que "ya ha sido condenado tres veces"

QUERELLA DE LOS EXJUGADORES

El letrado de la Asociación de Exjugadores y expresidente del Racing, Manolo Higuera, ha recordado que la querella presentada en diciembre de 2012 por el colectivo de exjugadores -origen de esta causa- imputaba a Pernía 20 hechos delictivos.

Higuera ha afirmado que cuando el Gobierno se apartó y el Racing pasó a ser propiedad de Silver Eagle como accionista mayoritario, el club se convierte en "un auténtico foco de vandalismo", y pasa de una situación de equilibrio patrimonial en la que en la temporada 2006-2007 ingresó y gastó 21 millones de euros, a gastarse en la temporada siguiente siete millones "sólo en pagos a representantes de jugadores".

Higuera, que presidió el Racing de junio de 2015 a mayo de 2018, ha denunciado que Pernía "llegó a comprarse tres pares de zapatos" de hasta 1.000 euros uno de ellos con cargo a la tarjeta del club, lo que "denota lo que pretendía". En su opinión, Pernía "era consciente de que cuanto más dinero se moviera, más fácil sería hacer desviaciones de dinero".

"RELATO INVENTADO" POR LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES

Por su parte, la abogada de Pernía, Itziar Charterina, ha desviado la responsabilidad hacia los administradores concursales, que cuando cesaron en 2012 -ha dicho- dejaron al Racing "en segunda división y con unas pérdidas muy superiores", y "se inventaron un relato según el cual Pernía hacía y deshacía sin contar con el consejo, para responsabilizarle de todo y echarle la culpa de su desastrosa gestión".

"Se inventan diez hechos delictivos causantes de un perjuicio de más de cuatro millones de euros. Un paripé organizado por la administración concursal y copiado por las acusaciones", ha dicho la letrada, quien ha afirmado que la querella de los exjugadores está "copiada" del informe de calificación del concurso elaborado por la administración concursal.

La abogada del expresidente, que ha pedido la atenuante de dilaciones indebidas en su grado máximo, ha denunciado que Pernía ha sufrido "un linchamiento mediático sin precedentes" e incluso intentos de linchamiento físico por parte de aficionados "convenientemente arengados".

"Se le ha perseguido y linchado", ha dicho Charterina, quien ha reconocido que cuando Pernía afirmó en relación al Audi que "algún capricho se tenía que dar", utilizó una frase "desafortunada" dicha "en tono irónico" pero que "no justifica que esté en el banquillo".

Ha defendido que la escuela de fútbol de Brasil "no fue una ocurrencia" de su defendido sino un acuerdo del consejo administración anterior a que Pernía fuera presidente, y que no es verdad que no existiera control y seguimiento del proyecto. Ha añadido que Pernía era "un subordinado" de Silver Eagle, entonces accionista mayoritario del club, y que firmaba las facturas porque era el único que tenía firma pero que las verificaciones y conformidad le corresponden al departamento financiero.

En el caso del Audi, ha defendido que fue un gasto "justificado" por la cantidad de viajes que realizaba Pernía y que "no hubo abuso de funciones ni causó ningún perjuicio porque el Racing solo pagó las primeras cuotas". Ha añadido que había muchos contratos verbales, que el de José Campos fue "perfectamente válido" y que quien negoció la indemnización fue Bedoya. Pernía "ni le contrató, ni le despidió ni siquiera negoció su indemnización", ha argumentado.

URQUIJO Y VERGARA

La abogada de Pernía ha criticado la rebaja de la pena de prisión solicitada para Urquijo y Vergara, en lo que ha tildado como "la última maniobra de las acusaciones, que después de siete días de vista oral, han aprovechado la situación de miedo de los acusados" para arrancarles "una conformidad que no es vinculante".

El fiscal ha rebajado su petición de tres años a un año y medio tras reducir a 60.000 euros el importe de las facturas de la empresa de Urquijo y Vergara objeto de acusación por carecer de justificación.

Las acusaciones particulares se han adherido a esta modificación parcial, y para Pernía han mantenido íntegramente su petición, que es de seis años de cárcel en el caso del Racing, mientras que la asociación de exjugadores y AUPA solicitan ocho años y medio de prisión.