Temporal.- La Generalitat sol·licita la intervenció de la UME als Ports, on es busca una persona

20M EP

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha sol·licitat, a través del Centre de Coordinació d'Emergències, la intervenció de la UME per a col·laborar en les tasques d'ajuda necessàries en la comarca castellonenca dels Ports, on s'ha augmentat l'emergència a Situació 2 per nevades, segons ha informat el 112 en el seu compte de Twitter.