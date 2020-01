Un joven acusado de agredir sexualmente y suplantar en internet a su novia de 13 años defiende una relación consentida

Este joven se enfrenta a una pena de 27 años de cárcel, tal y como solicita el ministerio fiscal, por un delito de agresión sexual, dos delitos de maltrato en el ámbito de la violencia de género, un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, dos delitos de amenazas leves, un delito contra la integridad moral y otro delito de maltrato habitual.

La relación entre el joven y la menor comenzó en noviembre de 2016 y no se alargó más de dos meses. En ese tiempo, según mantiene la fiscal, el hombre le controlaba las comunicaciones y relaciones y la presionaba para mantener relaciones sexuales. Le leía sus mensajes en redes y gestionaba sus contactos.

En una ocasión, según el ministerio público, se hizo pasar por la menor en una red social mediante las claves de la niña que obtuvo a la fuerza; además, no le permitía que saliera con sus amigas ni que saludara a ningún chico por la calle.

El acusado ha negado estos extremos. Ha mantenido durante el juicio que a los tres días de conocerse, comenzaron una relación sentimental y le pidió a la madre de la niña que la aprobase. Ella le dijo, según ha relatado, que "no había problema", con lo que los fines de semana se quedaba en su casa y ambos dormían en el sofá.

Sobre la edad, el acusado ha señalado que a la madre de la niña le dijo que tenía dos o tres años menos, es decir, 20 ó 21, porque no le gusta que le digan viejo o mayor: "Me quité dos o tres años y como la gente dice que no aparento la edad que tengo..."

"SOLO LLORÓ UN MINUTO"

Ha explicado que tenían relaciones sexuales en casa de la madre, consentidas, y en alguna ocasión en su vivienda de Alberic. El joven, que ha aclarado que desde que salió del instituto a los 13 años ocupaba su tiempo jugando a la Play o con el teléfono móvil, ha negado que amenazase o pegase a la menor. "Una vez levanté la mano en el sofá y le dí pero porque estábamos jugando. Solo lloró durante un minuto", ha puntualizado.

Por su parte, la menor, que ha declarado en el juicio tras un parabán, ha afirmado que en ocasiones tenía relaciones no consentidas con el acusado: "A veces no quería y me decía de todo, me intentaba convencer, en plan chantaje. Alguna que otra vez me levantó la mano y me decía que no le podía tener a dos velas", ha narrado. Finalmente le dejó y le denunció ante la Guardia Civil por haberle suplantado en redes sociales.

La madre de la niña ha indicado que cuando conoció al acusado, éste no le concretó que quisiera tener una relación sentimental con su hija: "El no me dijo que quería una relación. Pensaba que eran como amigos. Mi hija nunca me contó nada ni yo vi nada raro en el sofá. Me preguntó si podía salir con ella y yo lo ví bien. Pero nada de relaciones sexuales", ha declarado.

Cuando la niña denunció, luego le contó a la madre que el acusado le obligaba a hacer cosas que ella no quería y a practicar sexo. Le comentó que le amenazaba. También ha expuesto que su hija comenzó a ir al psicólogo antes de conocer al acusado por su carácter y porque se autolesionaba. Tras esta relación, siguió acudiendo y también visitó a un psiquiatra.

Dos amigas de la víctima han ratificado en el juicio los presuntos abusos que ésta sufrió. Una de ellas ha explicado que su amiga les contaba que el acusado no le dejaba salir, que tenía que hacer lo que él le decía y le obligaba a hacer cosas.