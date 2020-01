Tu horóscopo diario: domingo 19 de enero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 19 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si no te dejas llevar por la pereza y sigues en eso que te has propuesto conseguir en este comienzo de año, poco a poco verás que tus metas pueden ampliarse. Pero será importante que tengas a alguien cerca que te aconseje, no cometas excesos.

Tauro

Un paseo o una invitación a comer te deja hoy muy buen sabor de boca porque compartirás momentos de charla excelentes e incluso no te importará nada colaborar en la preparación o hacer lo que sea necesario para que todo esté a punto.

Géminis

No debes exagerar en nada que tenga que ver con un esfuerzo físico ya que eso te puede resultar ahora perjudicial, y más si acabas de curarte de una lesión o de una enfermedad de cualquier tipo. Es mejor que vayas paso a paso y sin hacer heroicidades.

Cáncer

No creas que por mucho que corras vas a llegar a un sitio antes que nadie, o vas a liderar el asunto porque esa competencia, sobre todo si es algo relacionado con un grupo y más si se trata de algo social o solidario, está totalmente fuera de lugar.

Leo

No descartes que lo más divertido de hoy sean esos encuentros con personas a las que no conoces demasiado, pero con las que te une una creencia, un deporte o una actividad social o altruista. Lo pasarás bien y te servirá para no estar todo el día en casa.

Virgo

Debes tomar las riendas de tu destino y no dejar que nadie decida por ti. Si debes decidir sobre una oferta de trabajo, puedes escuchar a tu familia o a tu pareja, pero finalmente debes tomar la decisión que tu creas más conveniente para ti.

Libra

Nada es para siempre, así que si hoy no puedes hablar con alguien a quien aprecias mucho porque se ha enfadado o porque está muy ocupado u ocupada, no debes ponerte triste. Habrá ocasiones próximas en las que todo se aclarará y reinará la armonía.

Escorpio

Hoy vivirás mucho el presente y disfrutarás de lo que te ofrece, y da igual si es con mucha o poca gente o incluso en soledad. Notarás cómo tu mente se expande y empezarás a disfrutar de momentos que antes no significaban nada para ti y ahora sí.

Sagitario

No estaría de más que pidieras consejo y que confiaras en alguien de tu familia con quien te llevas muy bien pero no mantienes una relación demasiado sincera. Si le cuentas lo que te sucede, encontrarás ayuda y más comprensión de la que te imaginas.

Capricornio

No te obsesiones con un tema de salud, porque no es grave a pesar de que quizá hoy te encuentres un poco bajo o baja de energía. Quizá estés pasando una gripe o tengas una bajada de defensas. Pasará pronto si te cuidas y te quedas reposando en casa.

Acuario

Un viaje que haces o preparas puede traerte algún quebradero de cabeza ya que todo lo que habías pensado debe de ser de otra manera o en otras fechas y eso alterará bastante tu ánimo y tu humor. Lo mejor es recomponerse y elegir las mejores opciones.

Piscis

Si crees que tu relación de pareja sufre un poco de monotonía empieza a plantearte cómo cambiar esa tendencia. Es cierto que a veces la convivencia se hace dura, pero eso forma parte del juego y lo sabes de sobra. Pon un poco de pasión.