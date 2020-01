Medio Ambiente lamenta las críticas del PP al mantenimiento de jardines y recrimina sus accciones durante 8 años

La concejala de Medio Ambiente y Agricultura de Jaén, María del Carmen Angulo, ha lamentado las críticas del concejal del PP, Antonio Losa, al mantenimiento de jardines "porque vienen de un concejal que no se entera de lo que su partido hizo con esta área durante ocho años".

Así, ha señalado en un comunicado que durante dos mandatos "la derecha mantuvo una política penosa y desorganizada" con las zonas verdes de la ciudad, "despreciando a los barrios de la periferia, especialmente en el Sur, las áreas empresariales o parques como los de El Tomillo, Polígono del Valle o el de Los Robles, puntos que no tenían asignados equipos de jardinería".

"Cuando hemos llegado al gobierno nos hemos encontrado con que había barrios enteros de Jaén que no tenían una política de atención de sus zonas verdes y estamos recomponiendo un desastre haciendo un gran esfuerzo", ha explicado.

Así, ha puesto como ejemplo el parque de Los Robles, "inaugurado a bombo y platillo por el ex alcalde José Enrique Fernández de Moya, que durante dos mandatos no se tocó apenas". "Cómo será el mantenimiento que hizo el PP que los operarios que hemos mandado a desbrozar y adecentar la zona nos dijeron que no sabían que debajo había un parque", ha criticado, asegurando que "esa era la verdadera política de los jardines secretos del PP".

En este sentido, ha remarcado el conocimiento que Losa "tiene de lo que cuenta cuando asigna el área de jardinería a la Concejalía de Mantenimiento Urbano siendo competencia de la de Medio Ambiente y Agricultura".

Además, le ha reprochado que centre sus críticas en unas jardineras del centro "que se han dejado de momento vacías por su cercanía a la calle Roldán y Marín". "Hasta que no termine la colocación del mobiliario de la vía tras las obras no se completará la plantación, razón por la que estos elementos han quedado pendientes de adecuar", ha argumentado.

Angulo ha insistido en que "el mejor termómetro para medir lo que al PP le importaba la jardinería de Jaén es cómo nos encontramos el Centro Especial de Empleo, principal ente responsable de las zonas verdes junto con FCC".