Charlize Theron narra la peor cita que ha tenido nunca y es completamente surrealista

Charlize Theron, recientemente nominada al Oscar a mejor actriz por su papel en Bombshell (El escándalo, en España), está en plena campaña, tanto de la carrera por la estatuilla (aunque no parte como favorita) como para promocionar la cinta. Y eso ha llevado a la intérprete sudafricana al programa de Jimmy Kimmel.

En un momento dado, y por una fotografía de su Instagram, salió a relucir que la ganadora del Premio de la Academia está un pelín obsesionada con The Bachelor, un reality en el que un hombre soltero y 25 mujeres se reúnen para intentar encontrar el amor verdadero. El protagonista del show, cuando ha de elegir a las 'bachelorettes' que quiere que sigan con él, les entrega una rosa.

El problema es que muchas veces en el programa tienen lugar unas citas terribles en las que la audiencia se ríe incómodamente por la vergüenza ajena de la situación. Y claro, Kimmel no iba a desaprovechar el estar con Charlize Theron para hacer la pregunta "¿Cuál ha sido la peor cita que has tenido?".

Y aquí comienza la historia que narró la actriz de 44 años. "Fui a una cita cuando tenía unos 20 años con un tío que era realmente superguapo", comienza a rememorar Theron. "Me gustaba de verdad. Y él me vino a recoger para cenar, así que fuimos y cenamos. Fue encantador. Recuerdo que pensé: 'Esto está yendo realmente bien'. Y él me llevó a casa, y ya sabes, le insinué que quería un beso", cuenta mientras se ruboriza.

Porque, claro, a partir de aquí la cosa se va volviendo cada vez más surrealista. "Él había parado el coche muy cerca de casa y empezamos a besarnos", recuerda Theron, que el define como "un gran besador". "Era bueno, muy bueno, y de repente se aparta y me susurra: 'Házmelo con la nariz'".

Charlize Theron tuvo que parar de contar la anécdota para reírse a carcajadas porque no podía olvidar la estupidez que le dijo y comenzó a llorar de la risa. "No puedo olvidar esta cita porque aún no conozco a nadie a quien le guste tener a alguien besándole con la nariz", comenta la intérprete entre espasmos de risa.

Charlize Theron reveals her worst date ever tonight and it’s so good! 🤣👑💘👃 @CharlizeAfrica#BombshellMoviepic.twitter.com/wWP6QA4BjO — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) January 16, 2020

Kimmel no se lo creía y, atónito, le preguntó si no todo formaba parte de una broma, pero Theron insistió en que el tipo "realmente pensaba" que era una gran idea y continuó con la historia porque todo el mundo, por supuesto, quería saber qué ocurrió después.

"¡Me salió la risa tonta! ¡Pero porque besaba muy bien! No quería estropearlo", asegura la actriz, que admite que hizo lo que tuvo que hacer: "Así que le di un pequeño besito en la nariz y me dijo: 'No, dame un beso con la nariz'".

Obviamente, Kimmel no pudo pasar la oportunidad de hacer una broma y tiro de una rima y juego de palabras en inglés: "Wow, the bachelorette gets a rose, you got a nose" ("Guau, la prentendienta recibe una rosa y tú te llevaste una nariz"). La actriz, no hay que olvidar, admitió el año pasado estar "sorprendentemente soltera" y que quiere una relación para "crecer como pareja y dar un paso adelante" en su vida.