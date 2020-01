La reaparición de Harry, sin Meghan y... ¿con mensaje oculto en una canción?

Hay que empezar a dar por sentado que verdaderamente, el Megxit, es casi una fiebre del oro. No solo por el merchandising, también por todas las noticias que provoca. ¿La última? La reaparición del príncipe Harryy su posible mensaje oculto en las redes sociales.

Empecemos por lo que es cien por cien seguro: que el duque de Sussex aún tenía pendiente un último acto oficial (o, al menos, se presupone que será el último) y toda la expectación que ha habido alrededor de él, al ser a su vez el primero desde que anunciase su renuncia al auspicio de la casa real británica (y la posterior 'cumbre de Sandringham' con Isabel II).

El compromiso fue este jueves en Buckingham Palace. Ya estaba adquirido, de ahí que el príncipe Harry se quedase en Reino Unido en vez de marcharse a Canadá con Meghan Markle y su hijo Archie, amén de que aún tiene que arreglar los flecos, las condiciones económicas e institucionales, de su nueva vida.

Se trataba de un sorteo para saber qué equipos juveniles jugarán la próxima Copa Mundial de Rugby, que de hecho se celebra en Reino Unido los meses de octubre y noviembre de 2021. El hermano pequeño del príncipe Guillermo es uno de los patronos de la Federación de este deporte y fue el anfitrión del evento.

El príncipe Harry llegó temprano, a pesar de que el acto era a las 12, con cara circunspecta y muy atento a su teléfono móvil, lo que ha contrastado con su posterior estado risueño en los jardines de palacio, bromeando sobre el estado del césped y charlando con los jóvenes.

Lo que no ha evitado varias polémicas o buscar en lo más recóndito para encontrarle un significado oculto a la canción usada en el último vídeo de la cuenta de los duques de Sussex.

Porque los seguidores de la familia real no han pasado por alto la letra de This Is The One, de Stone Roses, una banda de Manchester, y que ha sido la elegida para acompañar las imágenes del hijo menor del príncipe Carlos y Lady Di sonriente y sacando las bolas del sorteo o comprobando las instalaciones.

Y eso que ni siquiera suena la letra, dado que solo se escucha el estribillo. Pero su sola elección ya es una declaración de intenciones: "Una chica consumida por el fuego. Todos sabemos su deseo para los planes que tiene preparados. La tuve con una promesa. Sumérgeme en tu esplendor. Todos los planes que tiene preparados. Y este es... por el que ella ha esperado".

Más claro, agua, como ya se ha apresurado a decir alguno. No solo eso, porque, cuando la canción se acaba en el vídeo, la siguiente frase es la definición exacta del Megxit: "Me gustaría abandonar el país durante un mes hecho de domingos; quemar el pueblo en el que nací si ella creyese en mí".

Eso sí, nadie podrá preguntarles nada a los duques de Sussex sobre esto por la nueva política con los medios de comunicación que ellos mismos han colgado en su página web y que, claro, ha cabreado a buena parte de la prensa británica más conservadora (la misma que ha juzgado con doble rasero a Meghan con respecto a Kate Middleton)

Porque se acabaron las preguntas incómodas y el Royal Rota, un sistema por el que ciertos medios afines a la corona tenían acceso exclusivo a algunos eventos y actos de la familia real. A partir de ahora, tanto el príncipe Harry como Meghan Markle desean trabajar más con periodistas jóvenes y especializados.