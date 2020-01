Detectan en Ibiza 19 infracciones en una campaña de control de mascotas caninas

La Policía Local de Ibiza, en colaboración con la Policía Nacional, ha iniciado esta campaña de inspección y vigilancia de perros peligrosos, según ha informado el Ayuntamiento.

Las infracciones están relacionadas con las Ordenanzas Municipales sobre tenencia y protección de animales. De ellas, 11 han sido por llevar al animal sin correa por la vía pública; una por llevar al animal de raza peligrosa sin bozal; y otra infracción se debió a que el perro molestaba a los vecinos con los ladridos.

Asimismo, se detectaron dos infracciones más porque no se retiraron los excrementos de la vía pública y otras tres por no llevar los elementos necesarios para esta retirada. En otro caso, el animal no tenía las vacunas en regla.

El Ayuntamiento ha recordado la importancia de tener a las mascotas de manera correcta, respetando las normas y recogiendo siempre los excrementos de la vía pública.