Los Mossos recogen denuncias de afectados por la explosión química de Iqoxe

La explosión ha causado afectaciones estructurales por materiales que salieron disparados y también se han denunciado daños en vehículos, han explicado los Mossos a Europa Press.

Además del barrio de Torreforta de Tarragona, donde un hombre murió por el impacto de una plancha metálica, hay otras zonas de la capital provincial afectadas, como un párking del Puerto de Tarragona donde varias personas han denunciado daños en vehículos.

La investigación está bajo secreto de sumario y los Mossos prevén que se "tardará cierto tiempo" a resolver cuáles fueron las causas de la explosión así como las responsabilidades y posibles negligencias que pudiera haber.

Tras el incidente, que ha causado tres víctimas mortales, Protección Civil de la Generalitat acusó a Iqoxe de "no facilitar la información y no seguir los protocolos", ya que no detallaron qué producto se estaba quemando, lo que dificultó determinar el riesgo de nube tóxica.