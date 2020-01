Christian, en 'First dates': "Me encanta el postureo, me hago selfies en la ducha, comiendo o haciendo caca"

El postureo en redes sociales está a la orden del día a través de numerosos usuarios que buscan en cada publicación los 'Me gusta' de sus seguidores y aumentar el número de ellos.

Uno de ellos, Christian, visitó este martes First dates: "Me gusta mucho el postureo en todo momento. Me hago selfies en la ducha, comiendo e incluso haciendo caca", afirmó el bailarín y peluquero.

"Me encanta ser el centro de atención, un 'drama queen' o un showman", señaló el leonés que fue recibido por Carlos Sobera a las puertas del restaurante de Cuatro.

Su cita fue Nicolás, un estudiante y modelo de 21 años que reconoció que "soy cariñoso y celoso, mucho". El presentador le preguntó si le gustaba el baile y pese a que el orensano dijo que "no mucho, pero si hay que bailar, se baila".

Durante la cena se hizo patente la poca conexión que había entre ambos, pero es que tampoco ellos hicieron mucho por lograrlo. E incluso un comentario de Christian sorprendió a Nicolás, que le dejó descolocado.

"Instagram es mi segunda vida. Tienen que ser fotos que la gente cuando las vea diga 'madre mía, que fotón'. He llegado a llenar una bañera con leche y cereales para hacer una foto", señaló el leonés.

"Eso no lo veo normal", admitió Nicolás tras haber escuchado a su cita. "Yo no lo haría. Me gusta mucho el postureo, pero hasta cierto punto", añadió.

Al final, el bailarín le comentó a su cita que "he estado cómodo en la cena, como si estuviera con una amiga más y sobre todo me han gustado tu pelo y tus ojos", pero añadió que "no tendría una segunda cita con Nicolás a nivel de pareja". Por su parte, el orensano tampoco volvería a quedar con el leonés porque "no es mi prototipo de chico".