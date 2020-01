Tu horóscopo diario: miércoles 15 de enero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 15 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No cometas el error de decir todo lo que piensas sin procesarlo primero. Antes de hablar, mira bien con quién lo haces y la relación que tienes con esa persona. La sinceridad es buena, la osadía, no. Por la noche, alguien te llama para proponerte un buen plan.

Tauro

Hoy debes tener muy presente que debes de alejarte de todo aquello que sea peligroso, no te expongas a ningún riesgo ya sea un deporte, la velocidad e incluso el fuego. Cuanto más precaución con todo, mejor. No seas temerario bajo ningún concepto.

Géminis

No estaría de más que controlases un poco más tu salud, porque no eres inmortal ni mucho menos y prevenir es mejor que curar, así que no hagas pereza para ir al médico simplemente a hacer un chequeo. Mejorarás en algunas cosas que no van perfectas.

Cáncer

Remonta mucho tu ánimo porque alguien va a ser muy empático contigo y te va dar muy buenos consejos o al menos opiniones que debes de tener muy en cuenta. Sal al mundo y ponte a funcionar cuanto antes. Ya verás como te sientes mucho más optimista.

Leo

Recibes el resultado de un examen o de una prueba que te va a dejar muy sorprendido o sorprendida agradablemente. Verás que es mucho mejor de lo que esperabas y eso aumenta tu autoestima. Celébralo con alguien que estará muy feliz de hacerlo.

Virgo

Un amigo o una amiga te va a explicar algo que te resultará chocante porque no esperabas esa reacción, pero debes analizar lo que esa persona siente por algo que tu has dicho o hecho. Quizá lleve mucha razón y no te has dado cuenta de lo que provocabas.

Libra

Tomas una decisión que tiene que ver con la pareja. Probablemente te alejarás de una persona que te ha traído complicaciones y conflictos y que ha estado muy cerca de acabar con tu relación estable. Remontarás el ánimo pronto, pero estarás de bajón.

Escorpio

Harás algo que te va a satisfacer mucho, quizá te des un capricho o consigas contactar con alguien que te interesa en lo profesional. En cualquier caso será una jornada en la que te sentirás muy bien. Encuentras algo que buscabas desde hace tiempo.

Sagitario

Reunirás a ciertas personas cerca de ti para intentar hacer un grupo en el que pretendes que haya armonía o que fluya la comunicación y las nuevas ideas. Ve poco a poco y cuenta con las sugerencias de todos. No quieras ser el o la protagonista.

Capricornio

Las circunstancias no serán adversas y gozarás de algunas comodidades, pero a cambio tienes algunas responsabilidades que te resultan un tanto pesadas. Ese es el precio que tienes que pagar por llevar la vida que llevas y lo sabes.

Acuario

Buen tono vital y buen humor que te van a permitir solventar ciertos escollos de un amanera bastante hábil y sobre todo sin estresarte demasiado. Esta manera de ver las cosas te favorece mucho. Mejora también tu imagen, al menos para ti.

Piscis

Quizá no estarás de acuerdo hoy con una propuesta que te harán a través de un grupo y debes dejarlo lo más claro posible. Tu defiendes tu postura, aunque tendrás que asumir que otros no lo ven igual que tu. Procura que eso no signifique un enfado grave.