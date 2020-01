Tu horóscopo diario: martes 14 de enero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 14 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te alegrarás de haber puesto tu objetivo en este comienzo de año en mejorar tu forma física y tu estilo de vida. Ahora comienzas a ver los primeros resultados, que quizá no son espectaculares, pero sí prometedores. Tus fuerzas comienza a estar a pleno rendimiento.

Tauro

Los rumores que te llegan sobre alguien a quien has conocido hace poco no te hacen ninguna gracia. Pero debes poner todo en cuarentena y no creerte nada de antemano, en especial si es por las redes sociales. Comprueba por ti mismo la verdad.

Géminis

Cada vez que te planteas un tema afectivo que te resulta complejo de manejar sientes bastante agobio. Quizá ha llegado el momento de pedir ayuda a alguien que te guíe para salir con más facilidad del asunto. Sus consejos te serán muy útiles.

Cáncer

Hoy estarás metido o metida en tus pensamientos y no vas a salir de ahí, pero no te interesa dejarte llevar por esa sensación de bajón. Intenta ponerte a hacer algo, estar activo y no dar tantas vueltas a la cabeza. El nubarrón pasará pronto.

Leo

Si preparas un viaje para descansar, hazlo con toda la ilusión porque lo cierto es que eso también forma parte de todo lo que quieres obtener, que es algo muy agradable. Compartirás todo con muy buena compañía y los paisajes nuevos te traerán emociones intensas.

Virgo

Estarás en tensión por algo que no te gusta demasiado en el trabajo o por un encontronazo con una persona, quizá un desconocido, que no es demasiado amable contigo. No merece la pena que te enfades. No es nadie en tu vida así que no pierdas el tiempo.

Libra

Si quieres complacer a todo el mundo te vas a dar de bruces con un problema, porque eso es imposible. Lo mejor es ser uno mismo y sentirte a gusto en tu piel. Hoy te darás cuenta de que eso es lo más importante. Camina con tranquilidad si no pretendes nada negativo.

Escorpio

Puede que notes hoy cierto rechazo a encontrarse contigo en una persona con la que antes te llevabas muy bien. Repasa lo que hiciste en el pasado y verás que tiene sus razones aunque se muestre muy amable y condescendiente. En el fondo, ya no le interesas.

Sagitario

Hoy será un día en el que tu organismo te va a pedir movimiento y lo mejor que puedes hacer es ponerte a practicar cualquier deporte y si no te gusta demasiado, da un largo paseo por algún sitio que te inspire. No te quedes en el sofá.

Capricornio

Te sentirás mejor cuando hayas dicho lo que piensas incluso si hoy no es tu día más hablador. Tu opinión puede ser importante para avanzar en un tema profesional, así que no debes guardarte nada. A veces es necesario perder el miedo a hablar.

Acuario

Sigues pensando en temas profesionales que tienen que ver con el dinero o la oportunidad de cambiar de trabajo, empresa e incluso de país. Debes meditar bien los pros y los contras y no guiarte por la ambición exclusivamente, pues eso sería un desacierto.

Piscis

Las relaciones con vecinos o personas cercanas, pero no de tu entera confianza, pueden darte hoy un disgusto si te dejas llevar por ciertos impulsos. Procura tener la máxima discreción con tu intimidad y no abrir la puerta al primero o primera que llame.