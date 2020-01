Alcoi (Alacant) decreta dos dies de dol oficial per la defunció de l'escriptora Isabel-Clara Simó

L'alcalde, Toni Francés, ha lamentat la pèrdua i ha destacat que Isabel-Clara Simó era una "icona cultural i feminista" d'una part de la societat, una persona "molt estimada" en la ciutat.

A més, per mitjà d'un comunicat, ha posat en valor la "indiscutible vàlua literària" de la seua "molt prolífica" obra, reconeguda per "importantíssims premis", així com la seua trajectòria acadèmica i vocació periodística.

Francés ha assenyalat: "Isabel ens ha retratat i estimat a través de les seues obres, i els alcoians ho hem llegit i admirat, títols que ens toquen de prop com 'Alcoi, Nova York', 'Júlia' o altres reconegudes novel·les, moltes d'elles en defensa de la dona i la infància, han fet que molts alcoians se senten, amb ella, profundament orgullosos de la seua llengua, la seua cultura i la seua terra".

"Isabel ha portat el nom d'Alcoi per allà on ha anat, sent una de les millors ambaixadores que podia tindre la nostra ciutat", ha continuat l'alcalde, qui ha recalcat que "la seua fabulosa trajectòria" haja contribuït a engrandir "encara més, la cultura alcoiana, a projectar més enllà de les muntanyes que ens envolten la vàlua artística dels creadors d'aquesta ciutat". "Isabel ha sigut una persona que sempre ha fet una defensa activa dels valors de la pau i el feminisme, lluitant sempre per la igualtat entre dones i homes", ha agregat.