Captan el momento en el que el príncipe Harry pide al jefe de Disney un trabajo para Meghan Markle

El diario The Times ha publicado este domingo que Meghan Markle ha firmado un contrato con la estadounidense Disney para grabar una voz en off, un trabajo por el cual la firma hará una donación a una organización que protege a los elefantes. Otro diario inglés, el Daily Mail, ha difundido un vídeo en el que se ve cómo su marido, el príncipe Harry, pedía al jefe de Disney, Bob Iger, que contara con su esposa.

Ocurrió el pasado mes de julio en el estreno en Londres del remake de El Rey León. "¿Sabes que (Meghan) hace voces en off?", pregunta el príncipe al CEO de Disney. "Ah, no lo sabía", responde Iger. "Pareces sorprendido. Ella está muy interesada", añade el príncipe, a lo que Iger replica "Estaríamos encantados de probar, es una gran idea".

Según The Times, la colaboración de Meghan con Disney será en beneficio de la organización Elephants Without Borders (Elefantes sin fronteras), si bien no ha ofrecido más detalles sobre el contrato.