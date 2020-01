IER entrega a modo de homenaje 3 facsímiles con parte de la obra de Eliseo Pinedo a su viuda que cedió su legado

Visiblemente emocionada, Hernández ha recogido los libros de música de manos del director general de Cultura, Diego Iturriaga. Él ha sido el encargado de devolverle parte del legado de su marido "para darle las gracias por entregarnos ese material de su fondo musicográfico y hacer un reconocimiento al legado que nos ha cedido", ha explicado Iturriaga.

Un legado -ha continuado- que será "muy importante" para los trabajadores e investigadores "que quieran trabajar sobre la figura de Eliseo Pinedo y su obra musical".

María Teresa Hernández ha recordado que entregó la obra de su marido (fallecido en noviembre de 1969) hace unos tres años aunque no toda porque "lamentablemente se ha perdido bastante". Aún así -ha continuado- "todo lo que yo tenía en mi casa lo he cedido al IER porque sé que se va a hacer un buen trabajo con ello".

Entre ese legado se encuentran "sus libros de estudio, las cartas de sus profesores... todo lo relacionado con la obra de mi marido está aquí porque yo siempre he creído que este tipo de trabajos no se pueden perder".

"No pueden acabar en un anticuario, yo no lo podía consentir, y por eso lo entregué al Instituto", ha explicado.

Además, "estoy muy orgullosa porque esta entrega ha servido ya para que un investigador, Carlos Blanco, pueda hacer su tesis doctoral sobre la obra de Eliseo Pinedo. Este chico vino al Instituto y rebuscando encontró dos obras de mi marido el 'Himno de La Rioja' y 'La Balada del Viejo Arcón' y las calificó de obras maestras".

"Él se enamoró de la obra de Eliseo Pinedo y está haciendo su tesis doctoral sobre ello. Para mí eso ha sido una satisfacción muy grande y pensar que ha sido útil esta entrega me hace muy feliz", ha explicado.

Todo "a pesar de que mucha gente me decía que no me desprendiera de su obra, pero para mí era necesario porque no quiero que se pierda".

Tras dicha entrega, el IER ha querido devolver a Hernández parte de la obra de Pinedo a modo de facsímil. Una imitación o reproducción exacta de sus libretas de música con la que dice sentirse "muy feliz". En concreto, los tres facsímiles que se le han entregado reproducen tres cuadernos con diferentes composiciones musicales del folclore riojano pertenecientes al recordado autor, incluyendo letras y partituras.

"Sí que es cierto que cuando hace tres años vinieron a buscar todo su legado a mi casa me sentí muy vacía, a pesar de que lo quería hacer, y hoy me vuelvo a emocionar con este reconocimiento y me siento muy feliz. Para mí es tremendo cómo se quiere a mi marido a pesar de que lleva más de 50 años fallecido, es algo que me llena de mucho orgullo porque sé que su obra es maravillosa".

"Estoy feliz de la obra de mi marido, de todo lo que trabajó por La Rioja, comunidad de la que estaba profundamente enamorado y buscó, a través del folclore, las raíces de nuestra comunidad y eso es algo que no podremos olvidar", ha finalizado.

ELISEO PINEDO

Eliseo Pinedo está considerado uno de los grandes nombres de la historia de la cultura y la tradición riojana. Nacido en Zarratón en 1909 y fallecido en Logroño el 24 de noviembre de 1969, desarrolló desde muy joven una prolija carrera musical como autor, intérprete y director.

Dentro de su contribución artística están el Himno de La Rioja y piezas como la premiada zarzuela 'El Montañés', 'La Suit Oria' o la balada 'El Viejo Arcón'. También está considerado el gran impulsor del Conservatorio Profesional de Música de La Rioja.

El año pasado, coincidiendo con los 50 años de su fallecimiento, La Rioja realizó un gran acto de homenaje con la participación de más de 200 músicos de diferentes agrupaciones.