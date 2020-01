Nadia, en 'First dates': "No me gustan los hombres machistas, y eso que voto a Vox"

Charlar sobre política en una primera cita suele desembocar en los comensales de First dates en un choque de opiniones que disminuye bastante las opciones de volver a verse.

Eso es lo que pasó este jueves entre Nadia y Jorge, que no coincidieron en los gustos y aficiones de cada uno, "no podría acompañarte a los toros porque no me gustan", reconoció el valenciano, por ejemplo.

Jorge fue recibido por Carlos Sobera y comenzó afirmando que "creo que la casa la lleva la mujer y así está perfecta. Las mujeres les dan mucha estabilidad a los hombres, porque sin ellas no podemos estar".

A continuación, llegó Nadia: "Me encanta la juerga, salir donde sea porque la casa se me cae encima. Me dicen mis amigas que hagamos una paella, que nos vayamos de copas, a un after, a la playa...me apunto a lo que sea", señaló la valenciana.

Durante la cena, la auxiliar de enfermería le preguntó al comercial como le gustaban las mujeres, y éste contestó que "no tengo un prototipo. Sencillas, amables y sinceras. También que no les guste discutir y prefieran hablar las cosas".

Jorge y Nadia, cenando en 'First dates'. MEDIASET

Entonces Nadia señaló que "no me gustan nada los hombres machistas, que se creen más por ser hombres. Y eso que voto a Vox, soy de ellos a muerte". Aunque Jorge puso cara de sorpresa, reconoció que "estoy de acuerdo con ellos en algunas cosas".

Y la auxiliar de enfermería añadió: "No compartimos aficiones ni nada. No le gusta beber, no le gustan los toros... lo único es que le gusta un poco Vox".

Al final, el valenciano fue el primero en contestar que no tendría una segunda cita con Nadia "pero me gustaría continuar la amistad porque me ha caído muy bien y es una mujer increíble, pero creo que chocamos en algo". Por su parte ella tampoco quiso volver a ver al comercial porque "no he sentido ni feeling ni atracción ni nada".