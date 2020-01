Matías, el barman de 'First dates', sorprende a los espectadores haciendo 'beatbox' para ayudar a un comensal

Los comensales que visitan First dates suelen sorprender a los espectadores con algunas de sus habilidades, pero lo que no se podían esperar es que este miércoles sería Matías Roure, el barman del restaurante de Cuatro, el que se destapara como un experto en beatboxing (forma de sonido vocal que se basa en la capacidad de producir ritmos de cualquier tipo, compases y sonidos musicales utilizando la boca, nariz, labios, lengua y voz).

Lidia Torrent fue la encargada de recibir a Iván, un madrileño que se declaró en el amor como "un romántico cariñoso y me gustaría encontrar a una chica que fuera como yo".

Entre sus aficiones se encontraba la música: "Me gusta mucho cantar, no soy profesional, pero me encantaría serlo". Y añadió que su estilo favorito es "el trap, hace cinco años un amigo me lo enseñó porque no sabía lo que era y me encanta. Me sale solo cuando estoy en la ducha".

Entonces Torrent quiso saber si tenía alguna canción estrella para grabarla y enseñársela a su cita. Pero el joven le pidió un favor: "¿Saber hacer beatbox?". La camarera puso cara de circunstancias y le contestó: "¿Sabes quién puede hacer esto muy bien? Matías".

El barman salió del interior del local e Iván le preguntó si él sabía hacer beatbox, entonces el argentino empezó a hacerlo. Entonces, el joven afirmó que "me encanta", y entre ambos grabaron la canción para Belén.

La gaditana señaló que "soy muy alegre, abierta, tengo mucha iniciativa, no me da vergüenza nada y soy muy sincera, lo que te tenga que decir, lo haré".

Tras escuchar la grabación de Iván, Torrent al preguntó si le gustaba, a lo que la dependienta le contestó que "a mí me encanta bailar, sobre todo reguetón, pero quiero que me cante". Y se dirigieron a la mesa donde esperaba el técnico de radiodiagnóstico.

Durante la cena conversaron sobre varios temas, pero hubo un detalle que no le gustó nada a Belén, y es que Iván quiso saber cuánto pesaba. "No me acuerdo", le contestó la gaditana, para luego añadir: "Pero chico, ¿cómo me vas a preguntar eso? Yo no me lo tomo a mal, pero otras sí".

La cara de Belén tras preguntarle Iván por su peso, en 'First dates'. MEDIASET

Al final, el madrileño sí que quiso volver a quedar con la joven "para dar una vuelta por la playa por la noche". Pero Belén no quiso una segunda cita con Iván "como pareja no. No es mi tipo de chico".