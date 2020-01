Tu horóscopo diario: jueves 9 de enero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 9 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Todo fluye hoy con tranquilidad y ningún sobresalto, por lo que en general será un día agradable. No te olvides de hacer algo que más adelante vas a necesitar, como una gestión de banco o cualquier otro asunto. No lo solucionarás a la primera, ten paciencia.

Tauro

Estarás hoy más centrado que ayer en lo profesional y así dejarás de lado darle tantas vueltas a la cabeza en lo personal. Es una buena medida, porque hay un tema de trabajo que requiere una reunión importante y toda tu atención puesta en los más mínimos detalles. Tendrás éxito.

Géminis

Puede que estés empezando a pensar en la próxima escapada y eso te tendrá con la mente despierta. Haces bien en tomarlo con tiempo, porque conseguirás ahorrar bastante y hacerlo con toda tranquilidad. Pide opinión a varias personas e infórmate bien.

Cáncer

Buscas ayuda en una persona para que te eche una mano para terminar un trabajo o algo de estudios que has retomado y que ves que no puedes alcanzar tu solo o tu sola. No es nada negativo, te vendrá muy bien esa ayuda incluso si te cuesta dinero.

Leo

Hay sueños y deseos que a veces parecen inalcanzables. Solo tienes que tener claro cual es el camino que quieres seguir hacia ellos y si son reales y no una pura fantasía imposible, sabrás cómo llegar. Cree en tus posibilidades, que ahora se amplían.

Virgo

Tu suerte cambia en cuestiones afectivas, en especial si no te quedas en casa esperando a que suceda un milagro. Mira a tu alrededor y comprobarás que hay alguien cerca, a quien conoces de hace poco, que te gusta. No te habías dado cuenta de su atractivo.

Libra

No estás dispuesto a hacer ninguna concesión y sigues en tus trece de hacer algo complicado, quizá relacionado con el hogar, a tu manera y en soledad, porque crees que te bastas y sobras. Pero eso no es cierto. Ojo. Alguien ce4rcano te lo hará notar, escúchale.

Escorpio

Vas a organizar un asunto profesional o un evento en el que andarás con prisas, quizá porque has dejado parte de él para última hora y ahora se te echa el tiempo encima. Procura dejar los nervios de lado y organizar lo que puedas con la mayor serenidad posible.

Sagitario

Es muy posible que notes cierta falta de comunicación con la pareja o una dificultad para expresar lo que sientes de verdad. No tengas miedo a decirlo en voz alta, incluso si no tienes claro cuál va a ser su reacción. Lo importante ahora es la sinceridad.

Capricornio

Se potencia hoy cierta tendencia a estar muy a lo tuyo, sin querer saber nada de problemas o asuntos ajenos y eso es un poco egoísta porque alguien de tu entorno necesita que le escuchen. Tenlo en cuenta a la hora de hacer planes para esta tarde.

Acuario

No descartes una oportunidad de emprender un negocio que puede presentarse sin que lo esperes. Desde luego no será fácil ni te lo darán hecho, pero con un poco de empuje, puedes ir hacia delante. Cuanto más optimismo derroches, mejor irá.

Piscis

Si te anclas en la negación, no conseguirás salir de donde estás. Alguien te lo hará ver hoy claramente y aunque esa persona sea desconocida, te va a abrir los ojos de una manera muy especial. Escúchale y empezarás a ver las cosas desde otra perspectiva.