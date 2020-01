El PPCV portarà una iniciativa a Les Corts per a posar "sentit comú" a la Llei de Plurilingüisme

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha anunciat que el seu partit portarà una Proposició No de Llei (PNL) a Les Corts Valencianes, el pròxim febrer, per a posar "sentit comú" a la implantació de la llei de plurilingüisme a partir del curs 2020-2021. Segons ha explicat, la nova legislació obligarà a impartir fins a un 25% d'assignatures en valencià en Batxillerat o FP, fins i tot en les zones castellanoparlants, fins ara exemptes d'estudiar en valencià.

A més, Bonig ha assenyalat que portaran eixa mateixa iniciativa, en forma de moció, als ajuntaments de tota la Comunitat Valenciana perquè es deroguen els articles de plurilingüisme que van en contra de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Segons la presidenta dels 'populars', el PPCV no és un "partit d'ultres, ni d'extrems, ni antisistema", de manera que "estén la mà" al Consell en aquesta matèria perquè és "un partit de govern, seriós, responsable" que sap "què ha de fer" i "com aconseguir-ho".

"El PP porta tota la vida defenent des d'ací una educació lliure i de qualitat", ha mantingut aquest dimecres en una compareixença de premsa a Alacant en la qual ha presentat la iniciativa. Bonig ha defès "la immensa riquesa de tindre dues llengües" que "mai" han servit per a la "confrontació", perquè les llengües "no s'imposen" sinó que s'ensenya "a respectar-les".

Per açò, ha argumentat que la seua proposta busca posar "sentit comú", evitar la confrontació i permetre "la llibertat dels pares".

Bonig ha lamentat que s'aplique la immersió lingüística en zones castellanoparlants, la qual cosa obligarà a estudiar "matèries troncals" en valencià "a alumnes escolaritzats en castellà" i sense aplicacions progressives.

"S'imposa a traïció, sense tindre en compte la realitat lingüística", ha afirmat Isabel Bonig, que ha acusat la Conselleria d'Educació de desconéixer "la seua pròpia llei". "Sap que no pot aprovar els programes experimentals. Va a haver-hi una immersió lingüística que el Tribunal Superior de Justícia ha declarat contrària a dret" i creu que s'està seguint "el full de ruta" que es va seguir a Catalunya.

Davant eixe model, Isabel Bonig ha assenyalat que s'instarà al fet que qualsevol instrucció dictada per Conselleria es faça per escrit ja que en l'administració "no existeixen les ordes verbals".

Via judicial

Isabel Bonig ha insistit que el PPCV està disposat a "discutir" eixa iniciativa per a "millorar-la" i, per açò, ha estès la mà al PSPV de Ximo Puig. No obstant açò, ha emfatitzat que "si al final solament deixen la via judicial", el PPCV anirà als tribunals com van fer en la passada legislatura.

Així, ha anunciat que el PPCV posarà a la disposició de les AMPA el seu servici jurídic perquè impugnen davant el TSJCV "tots els projectes lingüístics de centre que "siguen contraris a llei i a dret".

Manifestació

Finalment, Isabel Bonig ha dit que el PPCV recolza la manifestació convocada per Hablemos Español, encara que ha rebutjat que el partit "capitalitze res". "Només anem a defendre allò que hem defès sempre: aprovàrem un decret lingüístic que va eixir amb el consens de tota la comunitat educativa i que tenia en compte la realitat lingüística de la Comunitat", ha assenyalat.