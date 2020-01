Bassa (ERC) acusa al PSOE de "verdugo" ante los gritos de "golpista" de algún diputado en el Congreso

Montserrat Bassa, hermana de la exconsellera Dolors Bassa que se encuentra en prisión, ha tomado la palabra en el turno de ERC (en vez de Gabriel Rufián) y ha dicho desde la tribuna que "nos han robado tiempo y un trozo de vida. Señor Sánchez, le hablo como familiar de una presa política catalana. Han generado dolor, rabia e impotencia en nuestras familias. No solo los jueces, ustedes también son verdugos, porque cambiar las leyes está en sus manos. Prefieren golpear y encarcelar que reconocer un derecho de autodeterminación".

En ese preciso momento en que el que ha hablado Montserrat Bassa se han escuchado gritos de "golpistas" de parte de algún diputado en el hemiciclo. A lo que Bassa ha contestado: "La mitad de este edificio se alegra de nuestro dolor y lo querrían aún mayor. Eso define su miseria".

Durante su intervención, Bassa ha acusado al PSOE de ser "cómplice de la gran mentira sobre la violencia en Cataluña" ya ha añadido indignada: "Personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España".

Y prácticamente fuera de tiempo ha finalizado su intervención explicando porqué el grupo de ERC se abstendrá en la votación sobre la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno: "la indignación me haría votar 'no' a un PSOE cómplice de la represión de nuestro pueblo. Pero sabe, Sánchez, que cuando visito al puto cristal a Dolors, me sonríe. Nosotros creemos en el diálogo, en la empatía, que los conflictos se resuelven hablando, le damos la abstención para aprovechar la oportunidad a la mesa de diálogo".

JxCat pide a Sánchez la libertad de Junqueras



La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borrás, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a liberar al líder de ERC, Oriol Junqueras, máxime después de que el Parlamento Europeo le haya reconocido como eurodiputado junto a Carles Puigdemont y Toni Comín.

Borrás ha hecho esta petición en la sesión del Congreso en la que se vota la investidura de Sánchez, a quien al término de su intervención ha entregado el texto de la Eurocámara en el que reconoce como miembros de la misma a los tres dirigentes independentistas.

"Rectifiquen, porque son ustedes quienes circulan en sentido contrario en la ruta del derecho", ha añadido tras lamentar que en España no exista, a su juicio, la separación de poderes.

Ha insistido en que sus diputados no podían darle su apoyo por sus "cambios de discurso" sobre Cataluña y le ha tachado de "buen marxista" porque, en referencia a Groucho Marx, tiene unos principios que modifica cuando le conviene.

Tras recordar que el PSOE apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, ha insistido en que no contribuirán a la investiduras "cuando la arquitectura político-judicial del Estado está tratando de desposeer de la presidencia a Quim Torra".

No obstante, ha avanzado que los diputados de JxCat "estarán ahí" si Sánchez realmente piensa llevar adelante propuestas por Cataluña y no se tata de meras "propuestas cosméticas".

Antes de la intervención de Borrás, los diputados de JxCat se ausentaron del pleno mientras que estaba en el turno de palabra el líder de Vox, Santiago Abascal.