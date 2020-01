Uns 400 joves continuen de Nit de Cap d'Any en una 'rave' en una fàbrica de purins abandonada de Sant Mateu (Castelló)

Així ho han confirmat a Europa Press tant l'alcaldessa de la localitat, Ana Besalduch, com a fonts de la corporació provincial, després de conéixer l'existència de la 'rave' il·legal. La primera edil ha explicat que un veí que passava per la zona el dia d'Any Nou va ser el que es va adonar del que estava succeint a primera hora i va donar part a la Guàrdia Civil, que ha establit un dispositiu de control dels accessos.

Besalduch ha detallat que no hi ha indicis que els joves estiguen en la fàbrica abandonada -que es va construir fa 15 anys però que mai ha tingut ús- abans de la Nit de Cap d'Any, ja que es tracta d'un lloc en una zona d'oliveres i aquest moment coincideix amb la plena campanya de recollida d'oliva, per la qual cosa, d'haver començat abans d'eixa data, hagueren sigut fàcilment detectats.

En tot cas, ha explicat que, segons els trasllada la Guàrdia Civil, la ubicació d'aquests esdeveniments 'rave' es coneix quasi 24 hores abans de començar i que es munten amb gran celeritat per part de l'organització. De moment, no hi ha constància que s'hagen registrat incidents ni danys ni de quant de temps pretenen continuar de festa els participants, si bé des del consistori s'espera que els joves se'n vagen "com més prompte millor".

Besalduch ha agraït a la Guàrdia Civil la ràpida actuació ja que, malgrat les dates en les quals ens trobem, en uns 30 minuts havia establit l'operatiu de control d'accessos, seguint els protocols en aquest tipus de casos.

Preguntada per si se'n va a desallotjar als participants en la festa, ha subratllat que les Forces i Cossos de Seguretat són les que manegen els protocols i saben a cada moment quines actuacions dur a terme.

L'alcaldessa es va desplaçar aquest dijous a comprovar la zona i ha assegurat que, per la qual cosa va veure, no hi havia més de 400 persones, a més de cotxes aparcats entre les oliveres. L'Ajuntament va comunicar l'existència de la 'rave' a la Subdelegació del Govern. Per part de la propietat, la Diputació de Castelló, el diputat de Desenvolupament Rural, Santi Pérez, va presentar denúncia davant la Guàrdia Civil per la celebració d'una festa no autoritzada en terrenys d'aquesta corporació.