PSPV demana activar la Comissió per a investigar la Contracta de Neteja de Col·legis arran la denúncia d'una inspectora

L'edil socialista cosidera un "verdader escàndol" el succeït i ha assegurat que es barreja la petició de compareixença de l'edil responsable.

Per la seua banda, el portaveu socialista, Paco Sanguino, ha qualificat la denúncia de "gravíssima" i ha afirmat que es confirma la "caça de bruixes" duta a terme per l'equip de Govern del PP de Luis Barcala contra aquesta funcionària "que ja va denunciar el grup socialista amb anterioritat".

Llanos Cano ha assenyalat que el seu grup manté un exhaustiu seguiment dels "incompliments" del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), que regeix el contracte de Neteja de Centres Escolars i Dependències Municipals de l'Ajuntament d'Alacant, des que va ser adjudicat al febrer de 2018 a la UTE LIMPAL, composta per FISSA i CLECE SA.

L'edil socialista ha afirmat que, després de la denúncia realitzada per un particular i les reiterades actes d'inspecció alçades per la funcionària municipal, des del grup municipal del PSPV van realitzar diferents preguntes, alhora que van enviar sengles escrits de sol·licitud d'informació -el 5 i el 12 d'agost de 2019-, que van ser contestats tres mesos després.

Llanos Cano ha explicat, a Europa Press, que va sol·licitar còpia íntegra de l'expedient d'investigació, còpia de les acta dels inspectors, relació del personal adscrit a la neteja dels centres, còpia de control de presència del personal diari, còpia del control de neteja de qualitat, còpia de les certificacions de cadascun dels servicis i denúncies i reclamacions interposades als treballadors, entre altres documents, i que malgrat açò, "les respostes van ser vagues i la informació parcial".

"Açò ens va portar a presentar una moció en el ple del 26 de setembre, per a constitució d'una Comissió d'investigació, que va ser aprovada per unanimitat", ha indicat l'edil.

Malgrat que el 15 d'octubre es va firmar el decret de constitució de la Comissió d'Investigació, ha seguit, "de nou vaig sol·licitar que es convocara per al mes de novembre i estem a gener i ni s'ha convocat ni pareix que se'n vaja a convocar".

Finalment, l'edil socialista ha denunciat l'existència de "peticions expresses i per escrit", per part dels responsables de la Regidoria, per a rellevar la funcionària del Servici d'inspecció, així com l'existència de presumptes incompliments per part de l'adjudicatària com "la falta de maquinària i les hores establides de servici".