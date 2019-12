María Patiño carga duramente contra Urdangarin tras su paseo por Vitoria: "Me parece una auténtica provocación"

La periodista María Patiño ha manifestado en Sálvame su indignación con Iñaki Urdangarin tras ver las imágenes que este miércoles mostraban su paseo familiar por Vitoria, aprovechando su permiso penitenciario de cuatro días.

Iñaki Urdangarín pasó la Nochebuena y el día de Navidad con su familia en la capital del País Vasco, donde fue fotografiado junto a los suyos. La noticia se ha abordado este jueves en el plató de Mediaset,donde la colaboradora, muy enfadada, no ha dudado en opinar.

"Es verdad que esta pagando con la ley, evidentemente, pero en la vida es tan importante ir a prisión como el hilo de la buena imagen o las buenas conductas", ha criticado la tertuliana antes de añadir que el marido de la infanta Cristina "ha hecho mucho daño a la monarquía de este país".

"Pasearse de esa manera a mí me parece una auténtica provocación. Me da la sensación de que no tiene un ápice de vergüenza. No es un preso más: no ha tenido ni una prisión igual que los demás ni las mismas condiciones que los demás", ha continuado criticando Patiño.

"A cualquier preso de este país, con lo mínimo de lo mínimo, te digo que le quitan de la nómina absolutamente todo, está en la prisión que le dice el Estado y no puede decidir siquiera cuándo sale", ha sentenciado.

Las palabras de la presentadora de Socialité han sido aplaudidas por el público del programa de las tardes de Telecinco. Asimismo, su compañero Gustavo González ha calificado su discurso de "demagogia".