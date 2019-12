El BORM publicará este viernes el Decreto Ley Protección Integral del Mar Menor

De esta forma, habrá sanciones leves, graves y muy graves con cuantías que van desde los 2.000 a los 500.000 euros. En cuanto a la zona de aplicación, reorganiza el entorno del Mar Menor en Zona 1 y Zona 2, que engloba las anteriores zonas 2 y 3.

Luengo, que ha comparecido en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno acompañado de la portavoz del Ejecutivo, Ana Martínez Vidal, ha mandado un mensaje a los partidos con representación parlamentaria, a los que ha dicho que "el propósito del Decreto es conseguir la recuperación de la laguna sobre un enfoque integral".

"Sobre el Mar Menor convergen una pluralidad de usos que hay que ordenar y solo si se armonizan de manera sostenible se recuperará", ha alertado el consejero, quien ha manifestado que lo que se pretende es "ordenar y controlar, de una forma más exhaustiva, la actividad que rodea el Mar Menor y recuperar su estado; regular las distintas actividades" como la ganadera, agricultura, turística y de ocio, pesquera o minera, entre otras.

NECESIDAD PLAN VERTIDOS CERO

Tras dejar claro que con este Decreto Ley únicamente el Mar Menor no podrá recuperarse, ha resaltado la necesidad de que el Estado "haga sus deberes" para la recuperación de la laguna y ponga en marcha las medidas recogidas en el proyecto de vertido 0.

A su juicio, "todos debemos formar parte de la solución del Mar Menor", por lo que este decreto "no era tarea exclusiva del Gobierno regional, sino que había que escuchar a todos y contar con todos, han habido 69 reuniones, 56 entidades, asociaciones, partidos, organización y representantes de sectores, además de la Comisión de Seguimiento".

El texto tiene como objetivo regular las actividades y sectores que se desarrollan en el Mar Menor y su entorno, en base a las competencias que tiene la Administración regional, con el fin de lograr la recuperación del Mar Menor.

Entre los sectores regulados destaca la actividad agrícola, ganadera, pesquera, turística, cultural y de ocio, puertos y navegación y minería, y se establece la necesidad de poner en marcha la Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras para el sistema socioeconómico del Mar Menor (que se encuentra en avanzado estado de tramitación en la actualidad), la Estrategia del Paisaje en la comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor, y un Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, todos ellos para incidir en la ordenación y gestión territorial y paisajística.

Lo componen 85 artículos en once capítulos, en los que se califica de tramitación preferente y de urgencia aquellas actuaciones previstas en la recuperación del Mar Menor, y establece un régimen sancionador y de control para asegurar su cumplimiento.

Asimismo, se establece un procedimiento para facilitar la restauración de las instalaciones de residuos mineros abandonados y la recuperación de los emplazamientos afectados en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, regulando la responsabilidad y los medios para la ejecución forzosa y un programa de control de vertidos al Mar Menor para reducir los posibles aportes contaminantes y supervisar las redes de aguas pluviales, de saneamiento y de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.

EN CINCO AÑOS PLAN ORDENACIÓN TERRITORIAL

El decreto ley fija un plazo máximo de cinco años -menor es "técnicamente imposible", según el consejero- para aprobar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, que recogerá la adaptación de los usos agrícolas, el establecimiento de un corredor ecológico alrededor del Mar Menor como filtro natural, mejorar la calidad urbana de las áreas construidas y regular la densidad urbanística.

No obstante, ha contado Luengo, mientras no se apruebe, se establece "un área de exclusión temporal para nuevos desarrollos urbanísticos".

De igual forma se prohíbe la construcción de nuevos puertos deportivos en el Mar Menor y se exigen nuevas obligaciones a los concesionarios portuarios en relación con el control de vertidos y gestión de residuos, que además deberán presentar estudios de afección a la dinámica litoral del Mar Menor.

Están terminantemente prohibidas las embarcaciones de motores de dos tiempos de carburación, las embarcaciones de alta velocidad o las que alcancen niveles sonoros excesivos. Además, todas las embarcaciones deberán tener bocina seca, depósito de aguas negras y grises las que superen los ocho metros de eslora y emplear aceites biodegradables aquellas con motor.

No se puede transformar cultivos de secano a regadío y la creaciónde nuevas superficies de secano queda sujeta a autorización. A esto hay que añadir que se amplía a 500 metros la prohibición del uso de fertilizantes, estiércoles o abonado en verde, aunque el consejero no descartó que esta zona se amplíe en un futuro si se comprueba que no es suficiente; y se imponen requisitos en la gestión de residuosplásticos y recogida de agua en invernaderos.

Asimismo, se crea el distintivo para la agricultura sostenible del Mar Menor y la figura del operador agroambiental. Además, en la Zona 1 solo se permitirá uno o dos ciclos de cultivo anual en función del tamaño de la raíz y el manejo del cultivo; se prohíbe la aplicación directa de purines, y el resto de estiércoles solo puede aplicarse directamente bajo técnicas de biosolarización.

El Reglamento de Pesca en el Mar Menor limitará la actividadextractiva mediante un marco regulador que establezca los períodosde pesca, las zonas y épocas de veda, los límites de captura, y lascaracterísticas de las embarcaciones o artes de pesca.

También se prohíbe la implantación de nuevas instalaciones de ganado porcino o ampliación de las existentes en la Zona 1, se refuerzan las obligaciones de impermeabilización de balsas y sistemas de almacenamiento.

Por último, se implantará el Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad del Turismo de Naturaleza en la Red Natura 2000, un plan de promoción turística, un manual de buenas prácticas para las empresas turísticas y un programa formativo para agentes turísticos.