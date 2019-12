El PPCV reanudará las Corts pidiendo que se elimine el impuesto de sucesiones y se baje el IRPF

Bonig, en comparecencia ante los medios en Les Corts, ha afirmado al respecto que se atrae "más inversión bajando la fiscalidad". Así, ha resaltado que estamos hablando de 1,9 millones de valencianos a los que les afectaría esta medida de la bajada del IRPF.

Por ello, ha avanzando que seguirán presentado también iniciativas sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales con escala progresiva en función del valor del inmueble.

La también presidenta del PPCV ha recordado que en los primeros nueves meses de 2019 la Comunitat Valenciana es "la más afectada por un ERE, un 334% más que en el mismo periodo que el año pasado como dice Hacienda, no el PP" y es también "la más endeudada de España en el tercer trimestre según los datos del Banco de España". Esto no tiene un reflejo en la inversión productiva, todo lo contrario, no se está haciendo nada por la inversión productiva", ha indicado.

"Hay dos modelos claros: o subimos los impuestos para mantener chiringuitos o se bajan. Y en atracción de empleo jugamos con el pan de muchos ciudadanos", ha advertido.

Por contra, ha lamentado que el president de la Generalitat, Ximo Puig, "está desnortado y se dedica a hacer anuncios que no tienen valor porque no se convierten en realidad". "Su palabra ya no cuenta", ha recalcado.

PRESIDENTE SIN PALABRA

Al respecto, se ha preguntado "cuánto vale la palabra de un president" y ha recordado que Puig ha hecho anuncios en inversiones para recortar las listas de espera en sanidad o en la eliminación de impuestos como el de Sucesiones y Donaciones que luego no se han cumplido.

En concreto, ha recordado que iba a destinar 300 millones de euros a atajar las listas de espera y no están en el presupuesto y respecto al impuesto de Sucesiones y Donaciones se ha limitado a las empresas que facturan hasta 10 millones de euros.

Bonig se ha preguntado "qué vale la palabra de Puig, que además del dinero para las listas de espera que no ha llegado dijo que no daría más dinero a À Punt y ha aumentado hasta 67 millones de euros".

Por todo ello, ha criticado que en lugar de ocuparse por resolver los problemas de los valencianos está ocupado por "el estado federal, que nadie entiende" y en ese sentido ha cuestionado si es "momento de acometer una reforma constitucional relativa a la organización del Estado con el problema que tenemos".

"Por qué Puig y el PSPV no dicen nada de lo que ha pasado en el congreso de ERC este fin de semana, donde meten a la Comunitat Valenciana en sus anhelos independentistas", ha cuestionado Bonig, que ha recalcado que cuando "atacan la integridad de la Comunitat Valenciana lo que se espera del president es que diga algo". "O es la contrapartida en las negociaciones secretas para la investidura de Sánchez", ha preguntado la presidenta del PPCV.