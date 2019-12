'First dates' celebra la boda entre Yaky y Carlos en su especial de Nochebuena

First dates quiso celebrar su cuarta Navidad en emisión con un especial 'Second dates', donde varias parejas que habían encontrado el amor en anteriores programas, volvieron para contar como les iba su vida en común después de cenar en el restaurante de Cuatro.

Una de ellas fueron Carlos y Yaky, que se enamoraron en First dates el 13 de marzo de 2018: "Queremos saber si se han casado ya o si siguen buscando el momento adecuado", comentó Carlos Sobera.

Carlos y Yaky, en 'First dates'. MEDIASET

Pero el primero en visitar el local fue Papá Noel: "Traigo los deseos de las parejas que van a cenar en el programa", reconoció.

A continuación, apareció Carlos, y recordaron sus anteriores visitas a First dates: "Cuando salimos de aquí empezamos a preparar la boda, pero me surgió un problema de salud. Me detectaron un tumor en el ojo derecho y ahí llegaron los miedos", afirmó el comensal.

"En mi primera visita conocí a Carlos y en la segunda me pidió matrimonio", recordó Yaky. "Esta tercera vez he venido a darle un mensaje", añadió.

Ya en el postre de la cena, apareció Papá Noel para darles un presente, pero antes de que lo abrieran, Sobera le pidió a Matías Roure, el barman, "ese regalo especial que tenemos".

Papá Noel lleva un regalo, en 'First dates'. MEDIASET

"Esto que te ahora te traemos Carlos, es un regalo que no estaba previsto, es especial y solo le tienes que dar al play y escuchar", le dijo el presentador. Entonces apareció un vídeo del hijo de Yaky pidiéndoles que se casaran.

El barcelonés abrió la caja que les había llevado Papá Noel y dentro había unas alianzas. Sobera le dijo que "quiero que sepáis que podéis casaron aquí y ahora", ante las caras de sorpresa de la pareja.

Ambos se cambiaron para la ocasión: "Al ver a Yaky vestida de novia... me ha parecido que estaba radiante, guapísima", señaló Carlos.

Sobera fue el encargado de oficiar la boda, con el hijo de la barcelonesa y las camareras del programa como testigos del enlace: "Os declaramos marido y mujer ¡besaros como matrimonio!", exclamó el presentador para concluir la ceremonia.