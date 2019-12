Muere Allee Willis, compositora de la mítica banda sonora de 'Friends'

Si eres fan de Friends. la reconocerás sin problemas. Su banda sonora,I'll Be There For You, fue y será siempre seña de identidad de la sitcom por excelencia. No hay fanático de Rachel, Ross y compañía que no se la sepa de memoria. Es casi como un personaje más.

Pues este martes, la mente creativa que estuvo detrás de esa oda a la amistad en forma de canción, Allee Willis, ha fallecido a los 72 años tras un paro cardiaco, según ha anunciado la cuenta de Instagram de la propia compositora, que ha compartido la información sobre el trágico suceso. "Estamos en shock y devastados por compartir esta noticia", se puede leer en la publicación.

La banda sonora de Friends la encumbró a lo más alto con la nominación al Emmy. Años más tarde se llevó dos Grammy por Beverly Hills Cop y The Color Purple. Willis también coescribió hits como September o Boogie Wonderland, el tema de la película Karate Kid. Además, fue incluida en el salón de la fama de los compositores en 2018.

Su compañera y amiga, la productora Prudence Fenton, también ha compartido la trágica noticia en Instagram, donde ha publicado una imagen de Willis bajo el texto: "Descansa en paz".