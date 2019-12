El viaje misterioso de Bisbal y Rosanna

David Bisbal está en uno de sus mejores momentos profesionales a pesar de que la animadversión manifiesta que siente por la prensa le sitúa cada vez más lejos de aquel joven de rizos imposibles que conquistó a todos durante su paso por Operación Triunfo. Poco o nada queda de aquella naturalidad que, con el paso del tiempo, se ha convertido en forzada cortesía.

Su relación con la venezolana Rosanna Zanetti tampoco parece haber servido para acercarle a esos medios que también le han empujado a acariciar el cielo del éxito y la fama. Más bien todo lo contrario. Bisbal ahora suele manifestarse a través de fríos burofaxes cuando percibe que una opinión no le es favorable. Flaco favor le hacen sus asesores recomendándole tanta burocracia que parece pleitesía de antaño.

Estas Navidades están siendo especiales para David. Son las primeras junto a su hijo Matteo, fruto de su relación con Rosanna, y uno de los motores de su vida. Hace unos días fueron vistos embarcando en un vuelo a Estambul. Lo hicieron en primera clase y acompañados por una tercera persona. Sin embargo, Zanetti me confesaba que la perla de Turquíano era destino, sino conexión. No quiso dar más explicaciones, a pesar de que otros aseguran que les vieron caminar apaciblemente por sus calles y bazares. De lo que no cabe duda es de que le molestó sobremanera que se les descubriera disfrutando de las fiestas lejos de Almería, donde siguen viviendo los familiares y amigos de toda la vida. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?