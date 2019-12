El PP pide crear una comisión en Les Corts para cambiar la "chapuza de la Ley de Policía Local del Botànic"

Así lo ha anunciado el diputado del Grupo Popular en Les Corts, José Antonio Rovira, quien ha considerado que "es imprescindible cambiar una ley que es auténtico bodrio inaplicable".

La Comisión de trabajo en Les Corts para modificar la ley estaría formada por los grupos parlamentarios y la FVMP. "Estamos ante una auténtica chapuza como se ha podido comprobar en el debate de presupuestos de este año. Hemos tenido que aprobar enmiendas parciales a la ley para evitar consecuencias desastrosas para la seguridad de los municipios al eliminar de un plumazo a los policías interinos", ha manifestado, en un comunicado, el representa 'popular'.

José Antonio Rovira ha agregado que "ante la necesidad de cambios, tras los tensiones provocadas por la aplicación de la ley con los policías interinos, es urgente transformarla porque no podemos ir de parche en parche cada vez que surjan problemas en su aplicación".

El portavoz 'popular' ha subrayado que "hay que cambiar la ley para ponerla al servicio de nuestros municipios y no a las órdenes de un órgano centralizador de competencias como pretende ser la AVSRE dirigida por el secretario autonómico José María Ángel". "Los ayuntamientos deben tener autonomía y no estar teledirigidos por el Botànic que pretende controlarlos y elegir quién es policía y quien no", ha declarado.

Para el parlamentario, "son muchas las carencias y lagunas de la ley. Está llena de insuficiencias como que solo se pueden nombrar interinos como agentes de policía local y no en otras categorías superiores para cubrir, por ejemplo, las sustituciones de funcionarios con derecho de reserva de plaza y destino".

"Tampoco se pueden nombrar interinos para cubrir circunstancias temporales en algunos municipios turísticos en los meses de verano pese a que otras legislaciones lo permiten y hay localidades donde es imprescindible dado el incremento de población durante ese periodo. Tampoco se explica por qué es preceptivo el curso teórico práctico en el IVASPE y no optativo para los ayuntamientos", ha apostillado.

"UN EMPASTRE TOTAL"

Ha abundado en la idea de que esta ley "es un empastre total" con el que el Botànic "quiere tumbar la autonomía municipal en la contratación de los Policías locales".

"Es necesario regular la figura de los policías locales interinos, estudiar fórmulas que eviten la precariedad y que conjuguen, al mismo tiempo, profesionalidad y flexibilidad. No se puede obligar a los aspirantes a policía a un limite temporal de dos años como máximo sin posibilidad de prórroga, tras obligarles a hacer un curso teórico práctico de 60 horas impartido por el IVASPE. Esto es poner un límite temporal que no aparece en otras legislaciones autonómicas", ha señalado.

"Con la actual ley en la mano -ha continuado- solo se permitirá a los ayuntamientos nombrar policías interinos, si tienen previamente el visto bueno de la Generalitat, a que existan motivos de urgencia y necesidad para su nombramiento. Eso sí, prometen contestar en diez días. Y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) se ofrece a realizar una bolsa de empleo temporal autonómica para que pueda ser utilizada por los ayuntamientos. Todo esto no es más que un parche que no soluciona los problemas que tienen nuestros ayuntamientos".

Finalmente, Rovira ha explicado que "los municipios de la Comunitat Valenciana tienen en la actualidad unos 1.100 agentes interinos". "No creemos que el límite de dos años sea suficiente para consolidar todos estos puestos mediante oposiciones y además el problema se agrava con el adelanto de la edad de jubilación", ha rematado.