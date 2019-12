Iago, en 'First dates': "Me parece muy triste que la gente primero folla y luego se conoce"

First dates comenzó la semana de Navidad con un especial de citas a ciegas. Este lunes, las parejas tuvieron que cenar con los ojos tapados y, sin verse, decidir si querían tener una segunda cita con la persona que habían cenado o no.

Una de esas parejas fue a la de Aline y Iago. La brasileña y el gallego estuvieron durante toda la velada con máscaras de renos mientras charlaban para conocerse y ver si encajaban o no.

El empresario fue el primero en llegar y ser recibido por Carlos Sobera con un "¡Feliz Navidad!" por parte del presentador. El joven de 30 años afirmó en su presentación que "me gusta ser ambicioso, el dinero creo que es muy importante, pero valoro mucho más el amor".

"Me fascina una cara bonita cuando hay una mente detrás que vale la pena conocerla", señaló al ser preguntado cómo le gustaban las mujeres. Y añadió que "en el amor soy antiguo, creo que he nacido en la época equivocada".

El gallego aseguró que "el romanticismo ya no existe. La gente primero folla y luego se conoce. Me parece muy triste".

Su cita fue Aline, una brasileña que, con tan solo cinco meses viviendo en A Coruña, sorprendió a todos con su marcado acento gallego: "Soy una chica mona y guapa. Cuando empiezan a conocerme ven que tengo algo más ya que soy una mujer que tengo las cosas claras y sé lo que quiero", afirmó la joven.

Y añadió que "dicen que las rubias son tontas, pero en mi caso eso no se aplica".

Durante la cena charlaron de multitud de temas, pero Aline tenía claro que quería a un hombre alto, y pese a no ver a Iago, el gallego le había dicho que medía 1'70 metros, y eso le parecía muy poco a ella, que incluso fue al baño para llamar a una amiga y comentárselo: "Es riquiño, pero solo 1'70...", reconoció.

Aline y Iago durante su cena en 'First dates'. MEDIASET

Al final, con los ojos tapados, el gallego sí que quiso una segunda cita con la brasileña porque "me lo he pasado muy bien y creo que tenemos muchas en común". Ella, por su parte, reconoció que dudaba "un poco, pero de momento no la tendría. Tengo una manía que es lo de la altura, muy importante para mí, y no la cumples". Ya añadió que "también eres más joven [30 años] que yo [32], y el tema de la edad es importante para mí. Me gustan más mayores".

Después de quitarse los antifaces y verse las caras, Iago mantuvo su decisión de tener una segunda cita y Aline, por su parte, no cambió de opinión y no quiso volver a verle.