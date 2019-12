Presó per a la dona detinguda per intentar cremar la seua parella aquest diumenge a Alacant

20M EP

El jutjat d'Instrucció número 9 d'Alacant ha decretat l'ingrés a la presó provisional sense fiança, per un delicte d'homicidi, per a la dona detinguda ahir diumenge per suposadament tractar de cremar la seua parella en la vivenda familiar. Fonts jurídiques han explicat, aquest dilluns a Europa Press, que el jutjat assumirà les diligències.