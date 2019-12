Fluidez y resignación entre los usuarios por el corte de tres líneas de Rodalies a causa de las obras en el túnel viario de Glòries

Fluidez, pocas aglomeraciones y resignación de los usuarios en el primer día laborable afectado por el corte de tres líneas de Rodalies (R3, R4-norte y sur- y R12) por las obras en el túnel viario de Glòries.

La mayoría de los viajeros que este lunes han tenido que viajar de los convoyes de Sant Andreu Arenal optan por coger la L1 del metro en Fabra i Puig para continuar su trayecto, en detrimento de un autobús lanzadora hasta Arc de Triomf utilizado por menos de 10 pasajeros de media.

"Vengo desde Terrassa y voy a Sant Joan Despí. Hoy hago el primer trayecto y cuando he llegado a Sant Andreu Arenal me dicen que coja el metro y me espabile", ha señalado contrariada Laia Picón.

"El billete parece que no me sirve porque tengo un bono de tren y tendré que pagar por coger el metro", ha continuado diciendo Picón. "A ver si puedo llegar a tiempo, que entro a las 9 a trabajar", ha añadido esta usuaria de la R4 norte.