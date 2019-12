El 'Gordo' del Sorteo de Navidad se olvida de Baleares, donde han recaído cuatro quintos premios

El más madrugador de los premios que se han repartido en el archipiélago balear, fue cantado a las 10.24 horas en el noveno alambre de la tercera tabla, ha sido el segundo quinto premio correspondiente al número 6.293 y se ha repartido entre Palma e Ibiza.

La responsable del punto de venta de Ibiza, donde se han vendido 190 décimos del número premiado -1,1 millones de euros-, Lidia Arabí, ha celebrado el acontecimiento, que ha calificado de "histórico", a la vez que ha reconocido que estaban "muy contentos y nerviosos".

Arabí ha explicado también que el número era de máquina por lo que "no tiene ni idea" de quiénes pueden ser los agraciados ya que los números comenzaron a venderse en verano y ha recordado que este punto de venta, ya repartió en 2015, cuando fue inaugurado, un cuarto premio del Sorteo de Navidad.

Unos minutos más tarde, a las 10.39 horas, en el tercer alambre de la cuarta tabla se cantaba el cuarto quinto premio, correspondiente al número 66.212 que se ha vendido en la administración número 3 de Manacor, ubicada en la calle Bosch, 6.

PALMA, MANACOR Y CONSELL SON LOS MUNICIPIOS MALLORQUINES PREMIADOS

La lotera de esta administración, Petra Cubells, ha dicho estar "muy contenta" por haber repartido un quinto premio pese a no conocer a la persona o personas premiadas, indicando que el número fue vendido por terminal. "Puede que no se sepa nunca porque hay quien prefiere no contarlo", ha señalado.

Además, Cubells, ha recordado que en 2007 la administración de la que es propietaria ya vendió el 38.169 agraciado con otro quinto premio. Este mismo número que es abonado fue premiado en el sorteo de Reyes de 2011.

El municipio de Consell ha vendido el quinto quinto premio, cantado a las 10.42 horas en el cuarto alambre de la cuarta tabla y correspondiente al número 74.770, convirtiéndose en el último enclave de Mallorca en repartir suerte. Los décimos premiados han sido vendidos en la administración ubicada en la calle Rector Nadal Munar, 23 de la localidad, que comparte local con una aseguradora.

IBIZA, SANT ANTONI, SA CARROCA Y PUIG DE'N VALLS TAMBIÉN PREMIADOS

El 81.610, el último quinto premio del Sorteo de Navidad de 2019, ha aparecido a las 13.12 horas en el noveno alambre de la novena tabla y se ha repartido en diversas localidades de Ibiza, concretamente en Sant Antoni de Portmany, Sa Carroca y Puig de'n Valls.

Los dueños del despacho de lotería que ha vendido el 81.610 en Sant Antoni han explicado que se han enterado cuando estaban en un bar con amigos y que estaban "muy nerviosos" a la vez que "muy contentos". "Es una emoción que no se puede explicar", han señalado.

El propietario del establecimiento, ubicado en la plaza de España, 3 de Sant Antoni de Portmany, que ha vendido un total de diez décimos premiados, todos por terminal, Andrés Navarro, es además el delegado territorial de Loterías y Apuestas del Estado en Ibiza y Formentera.

Por su parte, la responsable del punto de venta de Puig de'n Valls donde se ha vendido el 81.610, Fani Yern, ha asegurado este domingo que están "contentísimos" por haber repartido un quinto premio.

En este local tampoco conocen a los afortunados porque el décimo se vendió por máquina. Asimismo, ha reconocido que no es el primer premio importante que reparte este punto de venta.

"Si se animan más las ventas con esto, se tendrá que contratar a más personal", ha declarado Yern, quien no ha descartado repartir también varias pedreas en el sorteo de este domingo.

EL 'GORDO' Y OTROS PREMIOS

El 'Gordo' del Sorteo de Navidad de 2019, el 26.590, que ha sido uno de los más madrugadores de la historia, se ha olvidado de Balares y ha caído en Salou (Tarragona), Salmanca, San Vicente del Raspeig (Alicante), Alcoy (Alicante), Moraira (Alicante), Barcelona, Las Torres de Cotillas (Murcia), Súria (Barcelona), en la Administración Doña Manolita de Madrid, Beniajan (Murcia) y Sevilla.

Tampoco el resto de los grandes premios, el 10.989 agraciado con el segundo premio ni el 750 premiado con el tercero se han dejado caer en el archipiélago balear. Los dos cuartos premios, el 41.710 y el 49.797 también han pasado de largo de Baleares este año.